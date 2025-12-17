St. Tönis holt Erstliga-Spieler zurück, Monheim ein Kerkrade-Talent

Der Abgang von Kevin Weggen vom FC Büderich zum 1. FC Viersen sorgt für viel Gesprächsstoff, doch auch bei anderen Oberliga-Klubs sind die ersten Winter-Transfers zu vermelden. Der SC St. Tönis und der 1. FC Monheim werden jeweils im Ausland fündig, wenngleich das nur für den ersten Blick gilt.
Beide Akteure, um die es nun geht, haben eine Vergangenheit in Deutschland, insbesondere bei Borussia Mönchengladbach. Mittelfeldspieler Adonis Milaj kehrt nach einem Halbjahr beim mazedonischen Erstligisten KF Shkupi zurück zur Elf von Bekim Kastrati. Der 20-Jährige, der viermal für die kosovarische U19-Nationalmannschaft spielte, kam in der Hinrunde neunmal zum Einsatz und absolvierte dabei 51 Prozent der Spielminuten. Die vergangene Rückrunde kickte der Absolvent des Fohlenstalls schon in St. Tönis.
„𝘈𝘥𝘰𝘯𝘪𝘴 𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘯 𝘥𝘦𝘳 𝘷𝘦𝘳𝘨𝘢𝘯𝘨𝘦𝘯𝘦𝘯 𝘚𝘢𝘪𝘴𝘰𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘦𝘪𝘵𝘴 𝘣𝘦𝘸𝘪𝘦𝘴𝘦𝘯, 𝘥𝘢𝘴𝘴 𝘦𝘳 𝘦𝘪𝘯𝘦 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵𝘭𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘝𝘦𝘳𝘴𝘵𝘢̈𝘳𝘬𝘶𝘯𝘨 𝘶𝘯𝘥 𝘦𝘪𝘯 𝘤𝘩𝘢𝘳𝘢𝘬𝘵𝘦𝘳𝘭𝘪𝘤𝘩𝘦𝘳 𝘡𝘶𝘨𝘦𝘸𝘪𝘯𝘯 𝘧𝘶̈𝘳 𝘶𝘯𝘴𝘦𝘳 𝘛𝘦𝘢𝘮 𝘪𝘴𝘵. 𝘈𝘭𝘴 𝘴𝘪𝘤𝘩 𝘯𝘶𝘯 𝘥𝘪𝘦 𝘎𝘦𝘭𝘦𝘨𝘦𝘯𝘩𝘦𝘪𝘵 𝘧𝘶̈𝘳 𝘦𝘪𝘯𝘦 𝘙𝘶̈𝘤𝘬𝘬𝘦𝘩𝘳 𝘦𝘳𝘨𝘦𝘣𝘦𝘯 𝘩𝘢𝘵, 𝘩𝘢𝘣𝘦𝘯 𝘸𝘪𝘳 𝘬𝘦𝘪𝘯𝘦 𝘚𝘦𝘬𝘶𝘯𝘥𝘦 𝘨𝘦𝘻𝘰̈𝘨𝘦𝘳𝘵 𝘶𝘯𝘥 𝘈𝘥𝘰𝘯𝘪𝘴 𝘭𝘢𝘯𝘨𝘧𝘳𝘪𝘴𝘵𝘪𝘨 𝘢𝘯 𝘶𝘯𝘴𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘝𝘦𝘳𝘦𝘪𝘯 𝘨𝘦𝘣𝘶𝘯𝘥𝘦𝘯", teilen Holger Krebs und Udo Schüler aus der Sportlichen Leitung in den Vereinsmedien mit.
Auf einen neuen Außenverteidiger dürfen sich die Fans des 1. FC Monheim freuen. Mit Deutsch-Brasilianischen Wurzeln wechselt Niclas Isaac Ferreira Zufelde in das Rheinstadion, er verlässt dafür die Nachwuchsabteilung von Roda Kerkrade. "Aufgrund des anstehenden Bedarfs im Kader, u.a. wird Kai Schneider in den kommenden Monaten im Ausland weilen, war der Mehrwert dieses Transfers schnell klar und konnte aufgrund des direkten Drahts zu unserer sportlichen Leitung, ebenso schnell realisiert werden", erklärt der FCM in einer Mitteilung.
Der viermalige Jugendnationalspieler von Deutschland wurde zuletzt durch Verletzungen ausgebremst, soll in der Oberliga aber wieder durchstarten. "Neben seiner hervorragenden Ausbildung bringt er eine Menge Dynamik sowie Intensität mit und wird mit diesen Attributen gut in das vorhandene Konstrukt passen", heißt es weiter.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: