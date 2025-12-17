Adonis Milaj (l.) und Niclas Isaac Ferreira Zufelde. – Foto: Jens Terhardt, FCM

St. Tönis holt Erstliga-Spieler zurück, Monheim ein Kerkrade-Talent Oberliga: Der SC St. Tönis holt Adonis Milaj aus Mazedonien zurück, der 1. FC Monheim wird ebenfalls im Ausland fündig und schlägt bei Roda Kerkrade zu.

Der Abgang von Kevin Weggen vom FC Büderich zum 1. FC Viersen sorgt für viel Gesprächsstoff, doch auch bei anderen Oberliga-Klubs sind die ersten Winter-Transfers zu vermelden. Der SC St. Tönis und der 1. FC Monheim werden jeweils im Ausland fündig, wenngleich das nur für den ersten Blick gilt.

Beide Akteure, um die es nun geht, haben eine Vergangenheit in Deutschland, insbesondere bei Borussia Mönchengladbach. Mittelfeldspieler Adonis Milaj kehrt nach einem Halbjahr beim mazedonischen Erstligisten KF Shkupi zurück zur Elf von Bekim Kastrati. Der 20-Jährige, der viermal für die kosovarische U19-Nationalmannschaft spielte, kam in der Hinrunde neunmal zum Einsatz und absolvierte dabei 51 Prozent der Spielminuten. Die vergangene Rückrunde kickte der Absolvent des Fohlenstalls schon in St. Tönis. „𝘈𝘥𝘰𝘯𝘪𝘴 𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘯 𝘥𝘦𝘳 𝘷𝘦𝘳𝘨𝘢𝘯𝘨𝘦𝘯𝘦𝘯 𝘚𝘢𝘪𝘴𝘰𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘦𝘪𝘵𝘴 𝘣𝘦𝘸𝘪𝘦𝘴𝘦𝘯, 𝘥𝘢𝘴𝘴 𝘦𝘳 𝘦𝘪𝘯𝘦 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵𝘭𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘝𝘦𝘳𝘴𝘵𝘢̈𝘳𝘬𝘶𝘯𝘨 𝘶𝘯𝘥 𝘦𝘪𝘯 𝘤𝘩𝘢𝘳𝘢𝘬𝘵𝘦𝘳𝘭𝘪𝘤𝘩𝘦𝘳 𝘡𝘶𝘨𝘦𝘸𝘪𝘯𝘯 𝘧𝘶̈𝘳 𝘶𝘯𝘴𝘦𝘳 𝘛𝘦𝘢𝘮 𝘪𝘴𝘵. 𝘈𝘭𝘴 𝘴𝘪𝘤𝘩 𝘯𝘶𝘯 𝘥𝘪𝘦 𝘎𝘦𝘭𝘦𝘨𝘦𝘯𝘩𝘦𝘪𝘵 𝘧𝘶̈𝘳 𝘦𝘪𝘯𝘦 𝘙𝘶̈𝘤𝘬𝘬𝘦𝘩𝘳 𝘦𝘳𝘨𝘦𝘣𝘦𝘯 𝘩𝘢𝘵, 𝘩𝘢𝘣𝘦𝘯 𝘸𝘪𝘳 𝘬𝘦𝘪𝘯𝘦 𝘚𝘦𝘬𝘶𝘯𝘥𝘦 𝘨𝘦𝘻𝘰̈𝘨𝘦𝘳𝘵 𝘶𝘯𝘥 𝘈𝘥𝘰𝘯𝘪𝘴 𝘭𝘢𝘯𝘨𝘧𝘳𝘪𝘴𝘵𝘪𝘨 𝘢𝘯 𝘶𝘯𝘴𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘝𝘦𝘳𝘦𝘪𝘯 𝘨𝘦𝘣𝘶𝘯𝘥𝘦𝘯", teilen Holger Krebs und Udo Schüler aus der Sportlichen Leitung in den Vereinsmedien mit.

>>> Das ist Adonis Milaj Deutsch-Brasilianer für den 1. FC Monheim