SSVg Velbert trauert um ehemaligen Spieler und Trainer Die SSVg Velbert trauert um Rolf Bauerkämper.

Die SSVg Velbert trauert um ihren ehemaligen Spieler und Trainer Rolf Bauerkämper. Rolli, wie seine Freunde und Fußballkollegen ihn liebevoll nannten, kam als Jugendspieler vom SV Flandersbach zur SSVg Velbert. Nach seinem altersbedingten Ausscheiden aus der damaligen A-Jugend der SSVg, knüpfte er als erfolgreicher Offensivspieler im Mittelfeld, für die Velberter in der Verbandsliga an seine ersten Erfolge an.