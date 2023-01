SSV Bornheim angelt sich Abwehr-Talent Reuschenbach Bezirksliga, Staffel 2: Der 17-jährige Luca-Maximilian Reuschenbach schließt sich dem SSV Bornheim an.

Der SSV Bornheim hat in Luca-Maximilian Reuschenbach einen neuen Verteidiger in seinen Reihen - und der drückt nicht nur den Altersschnitt ein gutes Stück nach unten, sondern bringt auch reichlich Potenzial mit.

Erfahrung in Top-Nachwuchsligen

Der erst 17-jährige Abwehrmann kommt aus der Jugend des Bonner SC. 2019 wechselte Reuschenbach vom 1. FC Spich in die Nachwuchsschmiede des Mittelrheinligisten. In den dreieinhalb Jahren beim BSC sammelte Reuschenbach unter anderem Erfahrung in der U17- und U19-Mittelrheinliga. In diesem Jahr spielte sein Team sogar in der A-Jugend-Bundesliga. Dort setzte Trainer Marcel Ndjeng aber meist auf andere, in der Hinrunde machte Reuschenbach nur ein Spiel - bei der 1:3-Niederlage gegen Viktoria Köln stand er immerhin die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

Für seinen neuen Verein SSV Bornheim läuft es in der Bezirksliga in dieser Saison rund. Mit 41 Punkten und noch ohne Niederlage steht der SSV an der Tabellenspitze und ist ganz klar auf Aufstiegskurs. Ob Reuschenbach in dieser Rückrunde gleich ein Faktor sein kann, ist fraglich. Klar ist aber, dass Bornheim mit dem 17-Jährigen ein spannendes Zukunftsprojekt hat.