SpVgg Unterhaching gegen Viktoria Aschaffenburg: Die Vorstädter gewinnen knapp

Flutlichtspiel in Haching: Nach zuvor drei sieglosen Partien feiert die SpVgg Unterhaching gegen Viktoria Aschaffenburg einen Heimsieg.
Unterhaching – Nach neun Spieltagen liegt die SpVgg Unterhaching immer noch auf dem ersten Tabellenplatz der Regionalliga Bayern. Nachdem die Mannschaft von Trainer Sven Bender die ersten sieben Spiele allesamt gewinnen konnte, schlich sich zuletzt eine kleine Ergebniskrise ein.
Nach dem 1:1-Unentschieden gegen den VfB Eichstätt, setzte es beim Heimspiel gegen den TSV Aubstadt die erste Saisonniederlage (0:1). Auch am letzten Spieltag kamen die Vorstädter nicht über ein 1:1 gegen den TSV Buchbach hinaus. Damit ist Unterhaching seit drei Spielen sieglos. Am Dienstag-Abend ist nun Viktoria Aschaffenburg zum Flutlicht-Spiel zu Gast im Hachinger Sportpark.
Die Gäste erlebten bisher eine schwierige Regionalliga-Saison. Mit nur sieben Punkten liegt die Mannschaft von Trainer Aytac Sulu auf dem vorletzten Tabellenplatz. Auf dem Papier sind die Hachinger also klar favorisiert. Auch die Bilanz spricht für die Gastgeber: Von den bisherigen zehn Aufeinandertreffen mit Aschaffenburg, verlor Unterhaching nur eins.
Verzichten muss Trainer Bender bei der Begegnung allerdings auf Routinier Manuel Stiefler. Der 37-Jährige sah im Spiel gegen Buchbach die rote Karte. Ersetzten könnte ihn Alexander Winkler. Seine Rückkehr in die Startformation dürfte auch Torhüter Erion Avdija feiern. Aufgrund einer Rotsperre vertrat der erst 17-jährige Jose Kohler den etatmäßigen Stammtorwart in den letzten beiden Spielen. Bei Kapitän Markus Schwabl ist eine Rückkehr nach einer Oberschenkelverletzung hingegen weiterhin ungewiss. Gelingt es der Bender-Elf in dieser Besetzung ihre Sieglos-Serie zu beenden? Wir berichten live aus dem Hachinger Sportpark.