SpVgg Unterhaching gegen Viktoria Aschaffenburg: Die Vorstädter gewinnen knapp

Unterhaching – Nach neun Spieltagen liegt die SpVgg Unterhaching immer noch auf dem ersten Tabellenplatz der Regionalliga Bayern. Nachdem die Mannschaft von Trainer Sven Bender die ersten sieben Spiele allesamt gewinnen konnte, schlich sich zuletzt eine kleine Ergebniskrise ein.

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen den VfB Eichstätt, setzte es beim Heimspiel gegen den TSV Aubstadt die erste Saisonniederlage (0:1). Auch am letzten Spieltag kamen die Vorstädter nicht über ein 1:1 gegen den TSV Buchbach hinaus. Damit ist Unterhaching seit drei Spielen sieglos. Am Dienstag-Abend ist nun Viktoria Aschaffenburg zum Flutlicht-Spiel zu Gast im Hachinger Sportpark.