Buchbach überzeugt gegen Haching – Sieg wäre „hochverdient gewesen“

Der TSV Buchbach trotzt dem Tabellenführer aus der Vorstadt beim 1:1 einen Punkt ab. Der Cheftrainer des TSV hat viel Lob für seine Spieler übrig.

„Ich glaube, wenn wir hier als Sieger vom Platz gehen, wäre das hochverdient gewesen“, legte sich Buchbachs Trainer Aleksandro Petrovic nach dem 1:1 am Freitag gegen Regionalliga-Tabellenführer SpVgg Unterhaching fest. So dürfte es auch die Mehrheit der gut 1200 Zuschauer gesehen haben, zumal die Rot-Weißen ein deutliches Chancenplus zu verzeichnen hatten.

Hachings Trainer Sven Bender sah bereits in der zweiten Minute einen Außennetztreffer von Sammy Ammari, der dann auch in der neunten Minute nach Zuspiel von Daniel Muteba aus kurzer Distanz den Führungstreffer für die Gastgeber markierte, die seit dem 9. August letzten Jahres auf eigenem Platz ungeschlagen sind.

Erst langsam fand der Drittliga-Absteiger besser in die Partie, die beste Möglichkeit hatten aber die Hausherren in der 36. Minute, als der durchgebrochene Tobias Heiland an Keeper Jose Kohler scheiterte.

„Es war das gleiche Ding wie letzte Woche in Memmingen. Wenn wir das 2:0 machen, schaut die Sache ganz anders aus, und wir gehen wahrscheinlich als Sieger vom Platz“, ärgerte sich nicht nur Vorlagengeber Muteba.

Haching gleicht durch Traumtor aus

Erst in der 42. Minute musste Buchbachs Keeper Marcel Brinkmann gegen Luis Pfluger ernsthaft eingreifen, war dann aber eine Minute später geschlagen, als sich die Gastgeber einen Fehlpass leisteten, und Andy Breuer aus über 30 Metern mit einem Sonntagsschuss ins verwaiste Tor erfolgreich war – ein echter Kunstschuss.

„Die Aufmerksamkeit und das Auge muss man erst mal haben“, lobte Bender, der seine Mannschaft Ende der ersten Hälfte gut im Spiel sah, trotzdem aber monierte: „Wir hatten da schon mehr Spielanteile, haben es aber oft nicht geschafft, uns im Eins gegen Eins auf dem Flügel durchzusetzen. Das ist schade, dass wir da nicht mehr Zug zum Tor kriegen.“

Nach dem Seitenwechsel waren dann wieder die Hausherren Chef im Ring, hatten weitere Möglichkeiten durch Ammari und Heiland. Die klarste Gelegenheit versiebte aber Tobias Stoßberger, der in der 74. Minuten nach einer Flanke von Muteba aus sechs Metern frei zum Kopfball kam, aber die Kugel neben den Pfosten setzte.

Hausherren stärker in Halbzeit zwei

Nach Rot gegen Manuel Stiefler, der Muteba in aussichtsreicher Situation zu Fall gebracht hatte (83.), konnten die Rot-Weißen die Überzahl nicht zu einem weiteren Treffer nutzen.

„Wir haben es leider nicht geschafft, die Dinger ins Tor zu hauen. Aber es ist trotzdem positiv, dass wir uns die Chancen erarbeiten. Und dann ist es der nächste Step, dass wir die Tore machen. Ich mache den Jungs da keinen Vorwurf, und so denke ich, dass ein Dreier durchaus verdient gewesen wäre“, bekräftigte Petrovic erneut, während Unterhachings Präsident Mane Schwabl von einem „hochinteressanten Spiel“ sprach: „Für ein Regionalliga-Spiel sehr stark. Buchbach hat eine richtig gute Mannschaft mit einem klaren Plan.“