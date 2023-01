Spvgg. Ingelheim: Marcel Radschuweit nun Co-Trainer Der Abwehrspieler hängt im Sommer die Fußballschuhe an den Nagel +++ Ein Neuzugang am Blumengarten

Ingelheim. Seit anderthalb Wochen bereiten sich die Fußballer von Bezirksliga-Tabellenführer Spvgg. Ingelheim auf die Fortsetzung der Saison vor. Während andere Clubs versuchen, in der Winterpause Verstärkungen an Land zu ziehen, halten sich die Transferaktivitäten der Rotweinstädter in extrem überschaubaren Grenzen. Einem Abgang (Daniel Prüfer bekanntlich zurück zum TSV Wackernheim) steht genau ein Neuzugang gegenüber. Dabei handelt es sich um Fabian Bender, der vom SV Kostheim 12 in den Blumengarten wechselt. Weil die Zwölfer in der A-Liga Wiesbaden dreimal nicht angetreten waren, mussten sie ihr Team zurückziehen, sodass Bender ablösefrei zu haben war. „Er ist offensiv wie defensiv außen einsetzbar und sehr schnell“, beschreibt Ingelheims Sportlicher Leiter Rolf Mayer den Neuen.