SpVgg Amöneburg: Kein anständiges Training möglich 13 Niederlagen und nur zwei Siege+++ Viele rote Karten und schlechte Trainingsbeteiligung+++ Italia Wiesbaden ist der nächste Gegner

Kevin Krämer, ehemaliger Co-Trainer bei der SpVgg, sei ein Sorgenkind von Trainer Muzio. Zunächst habe er ihn nicht als Spieler in die Mannschaft holen können, da eine Gruppe von acht bis zehn Spielern dagegen gewesen sei. Doch Krämers sportliche Leistung überzeugte Muzio, ihn doch zu holen, dafür aber einen Teil seiner Mannschaft zu verlieren. "Ich bin glücklich über den Schritt. Kevin ist ein guter Spieler und ein Gruppenbildung in der Mannschaft gibt es seitdem auch nicht mehr", sagt Muzio.

Im vergangenen April wechselte der ehemalige Schott-Trainer nach Amöneburg und übernahm eine Mannschaft für die der "Abstieg schon so gut wie sicher war". Doch Trainer und CO-Trainer Andy Nock, den Muzio in höchsten Tönen lobt, haben es geschafft die Mannschaft zu motivieren und ihnen zu zeigen worauf es im Fußball ankommt, so dass sie den Klassenerhalt doch noch schafften.

Und trotzdem kommt Krämer gerade einmal auf zwei Einsätze diese Saison. Eine Rückenverletzung verhindert ihn am Spielen und könnte ihn in naher Zukunft sogar dazu zwingen, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen.

Im Winter sollen neue Spieler her

Um möglichst schnell für Ersatz zu sorgen und den Kader wieder zu vergrößern sei der neue Vorstand, unteranderem mit dem sportlichen Leiter, Pedro Murillo, an neuen Sponsoren dran. "Wir wollen im Winter neue Spieler holen und sind auch schon an einigen dran. Auf allen Positionen sollte etwas passieren", sagt Murillo.

Nicht alles ist negativ

"Auch wenn gerade vieles nicht ganz so gut läuft und wir berechtigt auf dem letzten Platz stehen, sehe ich auch einige positive Entwicklungen", sagt Trainer Muzio. Deutlich mehr Spieler als letzte Saison seinen regelmäßig im Training dabei, auch wenn es nur sieben bis acht Jungs seien. Diese seien dafür motiviert und halten zusammen, auch wenn ein Spiel verloren geht.

Zu viele rote Karten

Die Gründe für die 13 Niederlagen seien für Muzio deutlich. Auf der einen Seite sei kein richtiges Training möglich, auf anderen behinderten viele rote Karten, die immer berechtigt gewesen seien, die Mannschaft. "Wir haben viele junge Spieler und machen unnötige Fehler. Unser größtes Problem sind Stellungsfehler und die fehlende Konzentration, da kann Marcello leider wenig machen", sagt der sportliche Leiter. An den Trainingsmethoden könne es jedenfalls nicht liegen. Während Muzio in Amöneburg nur wenige Erfolge feiern kann läuft es bei seinen anderen Trainerstationen deutlich besser. Die U8 und die U13 von Schott Mainz sind momentan sehr erfolgreich unterwegs und werden ebenfalls von dem 39-Jährigen trainiert.

Nächster Gegner: SV Italia Wiesbaden

Auch die Vorbereitung auf den nächsten Gegner, den SV Italia Wiesbaden, gestalte sich schwer. Am vergangen Dienstag seinen sechs Spieler im Training gewesen, die für kommenden Sonntag in Frage käme. "Da ist es unmöglich, etwas vorzubereiten. Alles, was ich machen kann, ist zu versuchen die Mannschaft zu motivieren", sagt Muzio, "denn was mit Motivation und der richtigen Einstellung möglich sei, dass hat man ja am Ende der letzten Saison gesehen.