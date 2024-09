SpVg. Porz erkämpft sich einen Punkt gegen den Bonner SC

Das Team aus Bonn zeigte vor allem zu Beginn ersten Halbzeit, welches Potenzial in ihm steckt. Spielerisch und körperlich stark drückte die Gästeelf die SpVg. Porz in die Defensive. Die Führung war nur eine Frage der Zeit. Der Bonner Stürmer Serhat Koruk drang über die linke Angriffsseite in den Strafraum ein und umspielte ohne großen Gegnerdruck mehrere Abwehrspieler. Anschließend hatte er keine Mühe, zum 0:1 einzuschießen (24.). Doch die Gastgeber ließen sich trotz des Rückstandes nicht hängen. Sie nahmen den Kampf an und agierten mehr und mehr auf Augenhöhe, auch weil der Bonner SC ein wenig die Zügel schleifen ließ. Allerdings fehlten auf Seiten der Porzer zunächst die zündenden Ideen, den routinierten Abwehrriegel der Gäste zu durchbrechen.

Erst in der zweiten Halbzeit kamen die Porzer zu guten Abschlüssen. Ein Schuss von Etienne Kamm strich knapp über das Tor (51.), aussichtsreiche Schüsse von Daniel Spiegel (54.) und André Rosteck (60.) wurden in letzter Sekunde geblockt. In der 62. Spielminute versagte der Schiedsrichter den Porzern dann noch einen Handelfmeter, der aus der Sicht auch neutraler Zuschauer eindeutig war. Schließlich wurden die unermüdlichen Bemühungen der Gastgeber dann doch noch belohnt. Der eingewechselte Gero Pletto schoss sehr gekonnt zum 1:1-Ausgleich ein (71.). Der Ausgleich war verdient, auch wenn der Torschütze von einem Fehler in der Bonner Abwehr profitierte.