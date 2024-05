Die Sportfreunde Baumberg haben gegen Schonnebeck verloren. – Foto: David Zimmer

Sportfreunde Baumberg verlieren Topspiel in Schonnebeck Der Spitzenreiter der Oberliga aus Baumberg liegt beim ärgsten Verfolger in Essen zur Pause 0:3 zurück, beweist dann aber große Moral und verkürzt noch auf 2:3. Zwei Platzverweise verhindern eine weitere Aufholjagd. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein SF Baumberg Schonnebeck

Zwischen dem Oberliga-Tabellenführer Sportfreunde Baumberg und dem ärgsten Verfolger SpVg Schonnebeck entwickelte sich das erwartet hochklassige Spiel zweier Teams, die derzeit in der fünften Liga in Top-Form sind. Beide Teams, die trotz der bedauerlichen Umstände nicht aufsteigen dürfen, bezwangen jüngst den Aufstiegsanwärter Ratingen 04/19 auf eindrucksvolle Weise – nach dem 3:1 vor neun Tagen in Ratingen setzte SFB-Cheftrainer Salah El Halimi auf den zuletzt verhinderten Regisseur Sercan Er und ließ zunächst den Sechser Isaac Kang draußen, während Essens Trainer Dirk Tönnies nach dem 6:0-Sieg gegen das aufstiegswillige 04/19 ebenfalls auf lediglich einer Position änderte – für Mittelfeldakteur Robin Brandner spielte Daniil Brazhko.

Die jetzt seit zehn Spielen ungeschlagenen Hausherren legten dort los, wo sie gegen Ratingen aufgehört hatten. Nach einer ausgeglichenen und packenden Anfangsphase erzielte Simon Skuppin im Anschluss an eine Ecke in der 18. Minute den Führungstreffer für die anfangs spielbestimmenden Grün-Weißen. Danach traf Robin Hömig per Lupfer die Querlatte des Gehäuses (25.), bevor Torjäger Calvin Küper nach einem Zuspiel über die rechte Außenbahn seinen 21. Saisontreffer zum 2:0 verzeichnete (39.). Zwei Minuten später schien das Schicksal des Spitzenreiters besiegelt zu sein, als Lukas Korytowski noch vor der Halbzeitpause nach einem langen Zuspiel über die Baumberger Kette das scheinbar vorentscheidende 3:0 erzielte (41.). Doch die Blau-Weißen entwickelten in einem spektakulären Spiel eine großartige Moral: Sechs Minuten nach dem Wiederanpfiff verkürzte Günter Mabanza nach einem Doppelpass mit Louis Klotz auf 1:3 (51.), ehe Hömig den jetzt unermüdlichen und durchschlagskräftigen Spitzenreiter zwei Minuten später durch einen Foulelfmeter auf 2:3 heran brachte – Mabanza war gefoult worden (53.).

Sportfreunde drängen auf Ausgleich Danach spielten die Baumberger auf ein Tor, allerdings ohne zu einem weiterem Erfolg zu kommen. Nach einer äußerst fragwürdigen Roten Karte gegen den eingewechselten Kang, der aufgrund eines Handspiel des Feldes verwiesen wurde (74.), drängten die Baumberger selbst in Unterzahl weiter vehement auf den Ausgleich. Doch der überragende Schonnebecker Keeper Lukas Lingk und das fehlende Quäntchen Glück verhalfen den Essenern zur Revanche für das Hinspiel (0:4). Zu allem Überfluss sah Leonard Bajraktari in der Nachspielzeit aufgrund einer Tätlichkeit ebenfalls Rot (90.+5).