Sportdirektor Werner geht Personell ist dieser Tage Bewegung drin beim FCC. Nach dem Wechsel auf der Trainerbank des FC Carl Zeiss Jena, hat nun Sportdirektor Tobias Werner um die Auflösung seines Vertrages gebeten.

Mitteilung des FC Carl Zeiss Jena

Tobias Werner: „Natürlich hätte ich mir gewünscht, diesen Schritt in einer für den FCC anderen sportlichen Situation zu gehen. Aber meine Entscheidung, die eine familiäre und berufliche ist, fiel nicht nach dem Meuselwitz-Spiel, sondern ist längere Zeit in mir gereift, nachdem ich vor einigen Wochen die Anfrage erhielt. Ich bin und bleibe dem FCC unglaublich dankbar für die Chance, die ich hier erhielt und wünsche dem Club und seinen Fans selbstverständlich alles Gute für die Zukunft.“

Tobias Werner wird bis zum Antritt seiner neuen Funktion beim SSV Jahn Regensburg in Jena freigestellt. Chris Förster: „Wir brauchen in der jetzigen Situation von allen Beteiligten die volle Konzentration auf die anstehenden Aufgaben hier in Jena. Für uns wird es in den kommenden Wochen darum gehen, gemeinsam mit den neuen Gremien gute Entscheidungen auf den Schlüsselpositionen von Sportdirektor und Trainer zu treffen. Leitlinie ist hierbei die Umsetzung des von uns beschlossenen Zukunftskonzeptes.“