Spitzenspiel auf Giesings Höhen 1.FC Saarbrücken: Zum nächsten Verfolgerduell nach München

Der 1. FC Saarbrücken steht nach der Fahrt nach Dresden auch im kommenden Auswärtsspiel vor einer schwierigen Aufgabe. Das Team von Trainer-Manager Rüdiger Ziehl tritt am Sonntag um 15 Uhr im Stadion an der Grünwalder Str. gegen den TSV 1860 München an.

Vor der WM-Pause steht in der 3. Liga noch eine intensive englische Woche an.Für den 1. FC Saarbrücken geht es in die bayerische Landeshauptstadt, in deram Sonntag das Spitzenspiel des 15. Spieltags ansteht. Im Stadion an derGrünwalder Straße trifft das Team von Manager und Interims-Trainer RüdigerZiehl auf Gastgeber 1860 München. Die Partie auf Giesings Höhen wird um 15 Uhr angepfiffen. Die Mannschaft vonTrainer Michael Köllner rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. „Es ist einechtes Spitzenspiel und der Frust bei den Löwen ist nach der Niederlage inBayreuth groß. Das hat mein Kollege mit seinen Aussagen deutlich unterstrichen.Das bedeutet aber auch, dass sie eine schnelle Reaktion zeigen wollen“, sagteZiehl vor der Abreise nach München. Der FCS-Coach ließ dabei keinen Zweifel an der Tatsache, dass es sich bei 1860 München um eine absolute Top-Mannschaft in der Liga handelt: „Sie sind durch die Bank klasse besetzt. Allerdings hatten sie aber auch immer wieder mal Spiele, in denen sie etwas zugelassen haben. Auch wir müssen ein anderes