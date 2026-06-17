Spielwertung in der Landesliga Süd: Neuer Stand vor dem Saisonfinale

Es war eigentlich nur eine Formalie. Nun ist es auch rechtskräftig. Wenige Tage vor dem letzten Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd hat eine Spielwertung das Tabellenbild im Abstiegskampf noch einmal verändert.
Das Sportgericht des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) hat dem TSV Rot-Weiß Zerbst erwartungsgemäß drei Punkte und 3:0 Tore gutgeschrieben. Hintergrund dieser Wertung war ein Nichtantritt der LSG Lieskau zum Auswärtsspiel in Zerbst am 6. Juni. Hatten die Zerbster den 29. Spieltag nach der 1:3-Niederlage beim SC Naumburg noch auf dem Relegationsplatz beendet, klettern sie mit der vollzogenen Wertung drei Plätze nach vorne.
Gerettet sind die Rot-Weißen als Tabellenelfter - mit nun 35 Punkten auf dem Konto - damit aber vor dem Saisonfinale immer noch nicht. Der FC Grün-Weiß Piesteritz und die SG Blau-Weiß Brachstedt sind jeweils nur einen Punkt dahinter. Der SC Naumburg mit seinen 33 Zählern rutscht derweil vor dem letzten Spieltag wieder auf den Relegationsplatz ab.
Den Klassenerhalt haben die Naumburger zum Saisonfinale dennoch weiterhin in eigener Hand. Denn weil sich der TSV Rot-Weiß Zerbst und der FC Grün-Weiß Piesteritz noch zum direkten Duell treffen, sind die Vorzeichen klar: Wenn der SCN sein Auswärtsspiel bei Schlusslicht LSG Lieskau gewinnt, entgeht er in jedem Fall sicher den Relegationsspielen.