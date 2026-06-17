Spielwertung in der Landesliga Süd: Neuer Stand vor dem Saisonfinale

– Foto: Torben Fischer

Es war eigentlich nur eine Formalie. Nun ist es auch rechtskräftig. Wenige Tage vor dem letzten Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd hat eine Spielwertung das Tabellenbild im Abstiegskampf noch einmal verändert.

Das Sportgericht des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) hat dem TSV Rot-Weiß Zerbst erwartungsgemäß drei Punkte und 3:0 Tore gutgeschrieben. Hintergrund dieser Wertung war ein Nichtantritt der LSG Lieskau zum Auswärtsspiel in Zerbst am 6. Juni. Hatten die Zerbster den 29. Spieltag nach der 1:3-Niederlage beim SC Naumburg noch auf dem Relegationsplatz beendet, klettern sie mit der vollzogenen Wertung drei Plätze nach vorne.

Gerettet sind die Rot-Weißen als Tabellenelfter - mit nun 35 Punkten auf dem Konto - damit aber vor dem Saisonfinale immer noch nicht. Der FC Grün-Weiß Piesteritz und die SG Blau-Weiß Brachstedt sind jeweils nur einen Punkt dahinter. Der SC Naumburg mit seinen 33 Zählern rutscht derweil vor dem letzten Spieltag wieder auf den Relegationsplatz ab.