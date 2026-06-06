Drei kampflose Punkte: Nichtantritt im Abstiegskampf der Landesliga

– Foto: Anja Beier

Mit 32 Punkten auf dem Konto hängt der TSV Rot-Weiß Zerbst noch mittendrin im Abstiegskampf der LOTTO-Landesliga Süd. Gerade einmal zwei Zähler beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz, den aktuell der SC Naumburg belegt. Am 28. Spieltag kommen aber drei Punkte kampflos auf das Konto des TSV hinzu.

Das schon abgestiegene Schlusslicht LSG Lieskau, das am Sonnabend in Zerbst hätte auflaufen sollen, hat das Auswärtsspiel aufgrund von Personalmangels abgesagt. Die drei Zähler werden aufgrund des Nichtantritts mit einer 3:0-Wertung an den TSV Rot-Weiß Zerbst gehen, der damit auf 35 Punkte stellt und wichtige Zähler für den Landesliga-Verbleib einsammelt.