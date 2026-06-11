Im Keller bleibt es ganz eng, Vorentscheidung um die Relegation

– Foto: Torben Fischer

Im Rennen um die Aufstiegsspiele zur Verbandsliga liefern sich der VfB Gräfenhainichen und der CFC Germania 03 ein sehr enges Duell. Im Kampf gegen die Abstiegsrelegation sind dagegen gleich noch fünf Mannschaften verwickelt. Das bietet der 29. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd.

Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Der SV Rot-Weiß Kemberg hat sich zum wichtigen Auswärtssieg gemüht und darf für ein weiteres Jahr in der LOTTO-Landesliga Süd planen. Beim schon abgestiegenen TSV Blau-Weiß Brehna sorgte Felix Carius für den 1:0-Siegtreffer. Durch die drei Punkten können die Kemberger nicht mehr auf den Relegationsplatz abrutschen.

Der CFC Germania 03 hat im Rennen um den Startplatz in der Verbandsliga-Relegation die Führung übernommen. Durch den 2:0-Heimerfolg über den FSV Bennstedt – und die gleichzeitige Niederlage des VfB Gräfenhainichen – werden die Köthener als Tabellenzweiter in den letzten Spieltag gehen. Wenn sie dann mindestens einen Punkt einfahren, haben sie die Teilnahme an den Aufstiegsspielen gegen den SSV 80 Gardelegen sicher. Bohdan Skyba und Tobias Hippe waren am Sonntag für den CFC erfolgreich.

Nach der Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison wird der 1. FC Zeitz diese Spielzeit in der LOTTO-Landesliga Süd auf dem achten Tabellenplatz beenden. So viel steht nach dem 2:0-Heimerfolg über den SV Edelweiß Arnstedt am Sonntag fest.

Der TSV Leuna hat sein Standing als formstärkstes Team der LOTTO-Landesliga Süd auch gegen den Meister bestätigt. Mit 2:1 setzten sich die Leunaer am Sonnabend daheim gegen den Verbandsliga-Aufsteiger SG Reppichau durch. Kevin Moreira Cardoso und Paul Ahlert trafen für die Gastgeber.

Der VfB Gräfenhainichen hat seine Führung im Rennen um die Aufstiegsspiele am vorletzten Spieltag abgegeben. Im Heimspiel musste sich der bis dato Tabellenzweite der SG Blau-Weiß Brachstedt mit 2:3 geschlagen geben. Nach 3:0-Führung der Gäste war das Comeback der Hausherren nicht mehr erfolgreich. So groß der Rückschlag für die Gräfenhainicher war, so wichtig war der Dreier für die Brachstedter. So gehen die Blau-Weißen mit einem Punkt Vorsprung auf den (Abstiegs-)Relegationsplatz in das Saisonfinale. Der VfB muss dagegen auf eine Niederlage des CFC Germania 03 hoffen, um noch eine Chance auf die Aufstiegsspiele zur Verbandsliga zu haben.

Der FC Grün-Weiß Piesteritz hat einen fulminanten wie – angesichts der anderen Ergebnisse – sehr wichtigen Heimdreier eingefahren. Mit 5:0 setzten sich die Piesteritzer angeführt von Dreierpacker Lukas Hehne gegen den SV Blau-Weiß Farnstädt durch. So gehen die Grün-Weißen mit einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz in die letzten 90 Minuten der Saison.

Zumindest vorübergehend hat der SC Naumburg den Relegationsplatz in der LOTTO-Landesliga Süd abgegeben. Mit einem 3:1-Heimerfolg im direkten Duell ließen die Naumburger den TSV Rot-Weiß Zerbst zunächst hinter sich. Die Sache hat jedoch einen Haken: Weil die Zerbster – aufgrund des Nichtantritts der LSG Lieskau vor einer Woche – noch drei Punkte durch das Sportgericht gutgeschrieben bekommen werden, wird der SC Naumburg auf dem Relegationsplatz in den letzten Spieltag starten.