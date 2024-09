"Spielvi" düpiert Tuggen - Freienbach mit Befreiungsschlag

Spektakel auf dem Bühl: Aufsteiger SV Schaffhausen bezwingt den zuvor ungeschlagenen Aufstiegsanwärter Tuggen mit 4:2. – Foto: Facebook / Spielvereinigung Sc

In der Erstliga-Gruppe 3 hat Aufsteiger SV Schaffhausen überraschend gegen das grosse Tuggen gewonnen. Auch Freienbach fand nach schwierigen Wochen zum Siegen zurück, während die Spitzenteams Wettswil und YF Juventus Federn liessen. In der Gruppe 2 schafft Dietikon den Sprung zurück in die vordere Tabellenhälfte.

Überrascht: Schaffhausen bodigt Tuggen

Der Aufsteiger SV Schaffhausen kommt in der neuen Liga immer besser in Schwung. Die Munotstädter feierten beim 4:2-Erfolg gegen den klaren Favoriten Tuggen bereits ihren zweiten Sieg im dritten Spiel, nachdem sie in den ersten drei Partien jeweils punktlos geblieben waren. Den Auftakt zu diesem spannenden Spiel machte Lukas Zwahlen von Schaffhausen. Bereits in den ersten 15 Minuten überraschte er die Tuggener Abwehr gleich zweimal und brachte sein Team mit 2:0 in Führung. Die Tuggener liessen sich von diesem frühen Rückstand jedoch nicht beeindrucken und zeigten, warum sie als Aufstiegskandidat gehandelt werden: Schon zur Halbzeit hatten sie das Spiel durch Tore von Jose Meier und Jakup Jakupov wieder ausgeglichen.

Auch nach dem Seitenwechsel versteckten sich beide Teams nicht. Schaffhausen hatte jedoch einen Trumpf im Ärmel, auf den Tuggen keine Antwort fand: Diogo Pinto. Er wurde in der 67. Minute eingewechselt und erzielte nur fünf Minuten später das 3:2. In der 80. Minute krönte er seinen kurzen, aber eindrucksvollen Auftritt sogar mit dem entscheidenden 4:2. Dieser Treffer läutete eine hitzige Schlussphase ein, in der beide Mannschaften einiges an Härte zeigten. In den letzten zehn Minuten verteilte der Schiedsrichter sieben Gelbe Karten, darunter auch Verwarnungen für beide Trainer. Gejubelt: Freienbach findet aus dem Formtief

Nach einer schwierigrn Startphase in die neue Saison hat sich der FC Freienbach mit einem souveränen 3:0-Vollerfolg über Taverne zurückgemeldet. Bei strömendem Regen liess sich der FC Freienbach von den widrigen äusseren Bedingungen nicht irritieren. Von Trainer Stefan Flühmann gut eingestellt, setzten die Höfner ihre Tessiner Gegner von Anfang an unter Druck. Dementsprechend dauerte es nicht lange, bis die Höfner zu ersten guten Gelegenheiten kamen. Nach knapp 20 Zeigerumdrehungen war es Espoir Niyo, der sich aus 25 Metern ein Herz fasste und aus halblinker Position flach abzog. Tavernes Keeper Abazi wehrte den Ball nach rechts ab, wo Giuseppe Gentile bereits laurte. Freienbachs Neuzugang fackelte nicht lange und hämmerte das Leder scharf unter die Lattenoberkante zur vielbejubelten Führung ins Netz. Die Flühmann-Elf legte nach dem 1:0 gleich nach und suchte umgehend das zweite Tor. Und tatsächlich sollte der FCF belohnt werden. Nach einem Corner stieg Innenverteidiger Simon Rohrbach am höchsten und traf so über die Fäuste von Abazi hinweg zum 2:0-Pausenstand. Mit einem Doppelwechsel nach dem Pausentee versuchte Taverne auf den Rückstand zu reagieren. Doch mehr als einige Halbchancen schauten trotz aller Bemühungen nicht heraus. Freienbach war nach wie vor die gefährlichere Mannschaft. Den Höfnern boten sich vor allem nach Kontern Möglichkeiten, aber auch anderweitig zeigte sich Freienbach spielfreudig. Rohrbach vergab eine ausgezeichnete Kopfballchance auf seinen zweiten persönlichen Treffer. Perfekt herausgespielt war dann das dritte Freienbacher Tor zum Endstand. Über die rechte Seite wurde Sabino im Strafraum freigespielt, wo er in die Mitte zu Captain Luca Straub legte, der direkt zum 3:0 einschob. Eine ideale Reaktion der Höfner auf einen durchzogenen Saisonstart. Geteilt: YF Juventus nur mit Remis gegen den Aufsteiger

Neben Tuggen liess auch YF Juventus Punkte liegen. Die Stadtzürcher trennten sich von Aufsteiger Collina d'Oro nur 0:0 und verpassten damit den Sprung auf den ersten Tabellenplatz.

