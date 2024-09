WB grüsst von der Tabellenspitze

WB stieg selbstbewusst und mit breiter Brust in die Partie. Schon nach zwei Minuten verfehlte Flavio Peter, nach einer mustergültigen Flanke Marc Figueiredos, das Ziel knapp. Auf der Gegenseite benötigte es die volle Aufmerksamkeit von WB-Schlussmann Luca Thaler, um ein Geschoss von Noah Probst zu entschärfen.

Handkehrum offenbarte sich WB eine Riesenchance, als St. Gallens ansonsten untadeliger Keeper Bela Dumrath den Ball vertändelte, Mittelstürmer Eren Öner aber zu hastig sein Glück versuchte.

Die Ostschweizer waren fortan mehr im Ballbesitz und kombinierten sich mit sehenswerten Stafetten vor das Gehäuse der Ämtler. Diese konnten sich bei Thaler bedanken, der gleich zweimal mit blitzschnellem Herauslaufen einen Torerfolg des stärksten Gästespielers Edis Bytyqi vereitelte.

Nach über einer halben Stunde schnupperte das Heimteam vehement am Führungstreffer – ein Geschoss von Öner lenkte Dumrath mit den Fingerspitzen brillant über den Querbalken. Weiter ging es hin und her. Thaler stellte seine blendende Form gegen Hakija Canoski pantherhaft unter Beweis, dann folgte in den letzten Minuten vor der Pause eine starke Phase der Rotschwarzen. Abermals über den rechten Flügel via Figueiredo vorstossend, mangelte es am Schluss der Aktionen an Durchschlagskraft und Präzision.

WB-Chancenplus in Hälfte zwei

Gleich nach Wiederanpfiff gelangten die Platzherren zu zwei Eckbällen, St. Gallen hielt sich, gut verteidigend, schadlos. Weitere WB-Gelegenheiten folgten, die beste nach einer Stunde. Figueiredo dribbelte sich elegant durch und drosch den Ball am hinteren Pfosten vorbei. Ein Querpass auf den mitgelaufenen Öner wäre die gute Alternative gewesen.