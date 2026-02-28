 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Spieltag in Hamburg: Spiele, Ticker, Ergebnisse und Ausfälle am 28.2.

Nach einem spannenden Freitagabend geht es auch am Samstag in Hamburg vielerorts weiter. Gespielt wird unter anderem bei Teutonia Ottensen, SV Altengamme, HFC Falke oder Viktoria Harburg. Klickt

von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Spannende Duelle sind wieder garantiert.
Spannende Duelle sind wieder garantiert. – Foto: Steffi Rathje

In Hamburg geht es direkt Schlag auf Schlag weiter, denn auch am Samstag, 28. Februar 2026, stehen zahlreiche Spiele zwischen der Oberliga Hamburg und der Kreisklasse auf dem Programm. Unter anderem rollt das Spielgerät bei Teutonia Ottensen, dem SV Rugenbergen, dem VfL Lohbrügge oder dem SV Alter Teichweg. Ihr braucht eine Übersicht? Kein Problem - die neue FuPa-Spieltags-Übersicht versorgt euch mit allen Informationen.

Eine Auswahl von Spielen am 28. Februar 2026

Heute, 12:00 Uhr
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
HT 16
HT 16HT 16
12:00live

Heute, 13:00 Uhr
SV Rugenbergen
SV RugenbergenRugenbergen
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV III
13:00

Heute, 14:30 Uhr
SV Altengamme
SV AltengammeAltengamme
Sport-Club Eilbek
Sport-Club EilbekSC Eilbek
14:30

Heute, 15:00 Uhr
VfL Lohbrügge
VfL LohbrüggeLohbrügge
Ahrensburger TSV
Ahrensburger TSVTSV Ahrensb.
15:00

Heute, 12:30 Uhr
HFC Falke
HFC FalkeHFC Falke
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV III
12:30live

Heute, 15:30 Uhr
Escheburger SV
Escheburger SVEscheburg
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker II
15:30

Heute, 12:00 Uhr
TuS Finkenwerder
TuS FinkenwerderFinkenwerder
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker III
12:00

Heute, 17:00 Uhr
SportClub Feine Ukraine
SportClub Feine UkraineSC Feine Ukr
Barsbütteler SV
Barsbütteler SVBarsbüttel III
17:00

Heute, 11:00 Uhr
SV Alter Teichweg
SV Alter TeichwegSV Teichweg
Croatia Hamburg
Croatia HamburgCroatia  II
11:00

Heute, 13:00 Uhr
FC Viktoria Harburg
FC Viktoria HarburgVikt Harburg
Buxtehuder SV
Buxtehuder SVBuxtehude
13:00

