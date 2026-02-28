Spieltag in Hamburg: Spiele, Ticker, Ergebnisse und Ausfälle am 28.2.

In Hamburg geht es direkt Schlag auf Schlag weiter, denn auch am Samstag, 28. Februar 2026, stehen zahlreiche Spiele zwischen der Oberliga Hamburg und der Kreisklasse auf dem Programm. Unter anderem rollt das Spielgerät bei Teutonia Ottensen, dem SV Rugenbergen, dem VfL Lohbrügge oder dem SV Alter Teichweg. Ihr braucht eine Übersicht? Kein Problem - die neue FuPa-Spieltags-Übersicht versorgt euch mit allen Informationen.
