Spieltag in der Landesliga: alle Spiele - die Ticker!

Landesliga Niederrhein: Es steht eine Englische Woche an, deshalb wird nicht nur am Sonntag gespielt. Alle Spiele, Ergebnisse und Liveticker zum 25. Spieltag gibt es hier.
26. Spieltag
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - TSV Solingen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - 1. FC Wülfrath
Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - SSV Bergisch Born
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - DV Solingen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Remscheid - SC Kapellen-Erft
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC Union Nettetal - SC Velbert
Do., 02.04.26 20:00 Uhr VSF Amern - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SG Unterrath - VfB 03 Hilden II
26. Spieltag
Di., 31.03.26 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - VfB Speldorf
Mi., 01.04.26 19:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SV Scherpenberg
Do., 02.04.26 18:30 Uhr Mülheimer FC 97 - 1. FC Lintfort
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - FC Kray
Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - ESC Rellinghausen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Bottrop
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Budberg - Rhenania Bottrop
