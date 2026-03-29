 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Spieltag: Das sind die aktuellen Ergebnisse & Tabellen am Niederrhein

Die Uhr wird in der Nacht zum 29. März auf Sommerzeit umgestellt, das bedeutet weniger Schlaf. Auf FuPa gibt es dennoch reichlich Fußball, Spiele und Ergebnisse

von André Nückel · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Spieltag am Niederrhein!
Spieltag am Niederrhein! – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Die Uhr wird in der Nacht zum 29. März auf Sommerzeit umgestellt, das bedeutet weniger Schlaf. Auf FuPa gibt es dennoch reichlich Fußball, Spiele und Ergebnisse! Eine Auswahl von Partien findet ihr ebenfalls in der großen Übersicht.

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Eine Auswahl von Spielen am 29. März 2026

Heute, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
0
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
3
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
2
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
3
2

Heute, 15:15 Uhr
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
1
2
Abpfiff

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