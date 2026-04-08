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Spieltag am Mittwoch: Schlussphase! Die Ergebnisse und Tabellen
Am 1. April wird am Niederrhein zahlreich gespielt - und das ist kein Scherz! Welche Spiele ihr auf dem Schirm haben müsst, erfahrt ihr hier.
von André Nückel · Gestern, 19:15 Uhr · 0 Leser
Auch in Düsseldorf wird gespielt. – Foto: Sascha Zeise
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