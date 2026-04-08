 2026-04-09T03:39:01.720Z

Allgemeines

Spieltag am Mittwoch: Schlussphase! Die Ergebnisse und Tabellen

Am 1. April wird am Niederrhein zahlreich gespielt - und das ist kein Scherz! Welche Spiele ihr auf dem Schirm haben müsst, erfahrt ihr hier.

von André Nückel · Gestern, 19:15 Uhr · 0 Leser
Auch in Düsseldorf wird gespielt.
Auch in Düsseldorf wird gespielt. – Foto: Sascha Zeise

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Am 1. April wird am Niederrhein zahlreich gespielt - und das ist kein Scherz! Welche Spiele ihr auf dem Schirm haben müsst, erfahrt ihr hier. Die große FuPa-Übersicht!

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Eine Auswahl von Spielen am 1. April 2026

Mi., 01.04.2026, 20:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
0
1
Abpfiff

Mi., 01.04.2026, 19:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
5
1
Abpfiff
+Video

Mi., 01.04.2026, 18:45 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
1
5

Mi., 01.04.2026, 19:45 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
5
2
Abpfiff

Mi., 01.04.2026, 19:30 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
4
2
Abpfiff

Mi., 01.04.2026, 19:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
2
1
Abpfiff

Mi., 01.04.2026, 20:00 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
1
0
Abpfiff

Mi., 01.04.2026, 20:00 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
1
2
Abpfiff

Mi., 01.04.2026, 20:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
4
2
Abpfiff
+Video

Mi., 01.04.2026, 20:00 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
2
2
Abpfiff

Mi., 01.04.2026, 19:30 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
0
0
Abpfiff

Mi., 01.04.2026, 19:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
2
1
Abpfiff

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