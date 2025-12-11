 2025-12-03T05:51:34.672Z

Der SV Haldern muss nach Weeze. – Foto: Pascal Derks

Spieltag am Freitag: Viele Spiele und Ticker - Absagen-Übersicht

Für viele Klubs steht an diesem Wochenende das letzte Spiel des Jahres an - und mit Blick auf anstehende Weihnachtsfeiern wird bereits am Freitag reichlich gespielt. Alle Spiele, Ticker und Absagen.

Landesliga 2
Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4

FuPa präsentiert euch für Freitagabend, 12. Dezember 2025, alle Spiele, Ticker, Ergebnisse und Absagen. Es wird viel geboten - klickt euch rein!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

Eine Auswahl von Spielen am 12. Dezember 2025

Morgen, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
19:30live

Morgen, 20:15 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
20:15live

Morgen, 19:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
19:00

Morgen, 20:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
20:00live

Morgen, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
19:45live

Morgen, 19:00 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
19:00live

Morgen, 20:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
20:00

Morgen, 19:00 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
19:00live

