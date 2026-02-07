Spieler des Wuppertaler SV wechselt nach Hamburg

Dass Alwin Weber den Wuppertaler SV verlassen würde, steht schon seit einigen Tagen fest. Der Mittelfeldspieler, der beim WSV keine Rolle spielte, wechselt mit sofortiger Wirkung in die Oberliga Hamburg. Der FC Süderelbe hat den 22-Jährigen am Samstag vorgestellt.
Weber kam im Sommer im Zuge des großen Umbruchs des Wuppertaler SV in das Bergische Land, kam aber in der Regionalliga West nicht zum Einsatz. Zuvor lief der ehemalige Jugendspieler von Borussia Dortmund, SC Paderborn und Preußen Münster für den Greifswalder FC, Mülheimer FC, SC Neheim und FC Brünninghausen zwischen Regionalliga und Landesliga auf.
Der FC Süderelbe rangiert in der Oberliga auf Rang sieben und spielt eine ordentliche Saison. Platz fünf hat das Team von Trainer Stefan Arlt, der kürzlich erst verlängert hat, noch im Blick. Wann allerdings Weber sein Debüt für sein neues Team feiern darf, bleibt abzuwarten, denn der Winter sorgt für ein Erlahmen des Spielbetriebs in der Hansestadt. Es scheint nicht ausgeschlossen, dass der Re-Start der Saison erneut verschoben wird, aktuell sollen die ersten Partien in zwei Wochen über die Bühne gehen.
Für den FCS ginge es nach aktuellem Stand knackig zu: Nach dem Auswärtsspiel bei HT 16 geht es gegen die beiden Top-Teams der Liga: Eimsbütteler TV und ETSV Hamburg.
