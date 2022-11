Spieler der Woche: Schäfer krönt ansteigende Form mit Dreierpack FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" in Westfalen.

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Der 26-jährige Dominik Schäfer kommt beim ambitionierten Staffel 2-Landesligisten BSV Menden immer besser in Form. Nach zuletzt zwei Toren im Topspiel gegen Spitzenreiter SV 04 Attendorn (4:1) schoss der Sommerneuzugang am Sonntag drei Tore gegen den Kiersper SC und legte den Grundstein für den 5:1-Auswärtserfolg.

Schäfer hatte zu Saisonbeginn noch mit den Folgen zweier Muskelfaserrisse zu kämpfen, die er sich in der vorigen Spielzeit beim damaligen Westfalenligisten Borussia Dröschede zugezogen hatte. Erst ab dem 3. Spieltag kam der flexibel einsetzbare Offensivmann zu den ersten Jokereinsätzen, seit Anfang Oktober gehört er nun zum Stammpersonal und weist eine starke Quote von sieben Toren in 571 Einsatzminuten auf.

Sportlich soll es möglichst am Ende der laufenden Spielzeit die Meisterschaft und der Aufstieg in die Westfalenliga werden. Mit nur noch zwei Punkten Rückstand auf Attendorn geht es an der Spitze der Landesliga 2 äußerst eng zu.

Wir stellen euch den gebürtigen Herdecker in unserem gewohnten Steckbrief näher vor:

Name: Schäfer

Vorname: Dominik

Spitzname: Domi

Verein: BSV Menden

Wohnort: Hohenlimburg

Alter: 26

Geburtsdatum: 29.07.1996

Größe: 188 cm

Geburtsort: Herdecke

Nationalität: Deutsch

Position: Stürmer/ Offensives Mittelfeld

Fuß: beidfüßig

Trikotnummer: 7