Spiel auf Augenhöhe 1.FRC Saarbrücken: Ziehl auch noch in Dresden Trainer

Für den 1. FC Saarbrücken steht am 13. Spieltag eine weite Auswärtsreise an.

Die Blau-Schwarzen treffen am Samstag um 14 Uhr auf den Zweitliga-Absteiger

Dynamo Dresden. Das Spiel findet im Rudolf-Harbig-Stadion (Lennéstr.) statt





„Es ist der Topfavorit in dieser Liga und wir haben Respekt vor dem Gegner.

Aber ich glaube auch, dass Dresden Respekt vor uns haben wird. Es wird ein

Spiel auf Augenhöhe und es wird wichtig sein, gut in die Partie reinzukommen“,

sagte Manager und Interimstrainer Rüdiger Ziehl zwei Tage vor dem Auswärtsspiel des 1. FC Saarbrücken bei Dynamo Dresden (Samstag, 14 Uhr, Rudolf-Harbig-Stadion, Lennéstr.). Natürlich war die Verletzung von Topscorer Sebastian Jacob auch während der

Pressekonferenz vor dem Spiel noch ein Thema. „Rein aus sportlicher Sicht ist

es so, dass wir Alternativen haben. Diese Jungs müssen sich jetzt beweisen.

Natürlich ist es ein Ausfall, der uns sehr wehtut. Ich habe Sebastian das Signal

gegeben, dass wir mit ihm verlängern möchten. Er soll sich nicht unter Druck setzen, dass er unbedingt im April wieder auf dem Platz stehen muss, um sich

zeigen zu können.“ Neben Jacob werden auch Adriano Grimaldi, Dominik Ernst (beide

Aufbautraining) sowie Torwart Julian Bauer (Reizung der Bizepssehne) ausfallen.

Hinter dem Einsatz von Marvin Cuni (Oberschenkelprellung) steht zudem ein

großes Fragezeichen. „Wir möchten dennoch mutig auftreten und unsere

Chancen suchen. Wir haben einen breiten Kader mit vielen Alternativen“, sagte

Ziehl. Auch Mittelfeldspieler Dave Gnaase sieht den FCS beim Auftritt in Sachsen

keineswegs in der Außenseiterrolle. „Wir haben genügend Spieler, die die

Ausfälle kompensieren können. Es wird auf jeden Fall ein heißer Tanz vor einer

großen Kulisse. Da freuen wir uns drauf“, sagte der 25-Jährige auch mit Blick auf

die rund 650 FCS-Fans, die das Team nach Dresden begleiten werden.

Noch keinen neuen Stand gab es in der Trainerfrage. „Wir haben von Anfang an

gesagt, dass wir uns die nötige Zeit lassen werden. Wir haben ein klares Profil

und sind in guten Gesprächen. Unser Bestreben ist es, dass das Spiel in

Dresden mein letztes auf der Trainerbank sein wird“, sagte Ziehl.