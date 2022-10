Spätes Tor beschert dem neuen Trainer wenigstens einen Punkt Trainerwechsel: Aufstiegstrainer Bogdan Bonev legt eine Pause ein, Wojciech Ploskon übernimmt Türk Genclik Regensburg ab sofort

Wie im Hinspiel trennten sich die SG Walhalla (12) und der SV Türk Genclik (20) mit einem 2:2-Unentschieden. Durch einen späten Treffer konnte sich der neue SV-Coach Wojciech Ploskon immerhin über einen Zähler zum Einstand freuen. „Durch eine deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gelang uns das 2:2 in der 92 Minute. Im ersten Durchgang war die SG Walhalla klar die bessere Mannschaft. Diesmal hatten wir das nötige Glück und holten in der Nachspielzeit mit einem klasse Seitfallzieher durch Abdullah Korkmazer noch einen Zähler“, erklärt Selahattin Aslan, der sportliche Leiter von Türk Genclik.

In der Saison 2014/15 und von 2017 bis 2019 war der SV Türk Genclik in der Kreisliga 1 daheim. Nach dem Abstieg schaffte der Verein unter Trainer Bogdan Bonev im Sommer 2022 den dritten Kreisliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte. Nach 14 Spieltagen rangiert der SV mit 19 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Und dennoch kam es nun zu einem Trainerwechsel

„Bogdan überlegte bereits im Sommer nach dem Aufstieg aus zeitlichen Gründen aufzuhören. Wir konnten ihn nochmal überzeugen. Nach der durchaus positiven Vorrunde war für ihn der richtige Zeitpunkt gekommen, um sein Traineramt abzugeben. Das Team beim Rückrundenauftakt gegen Wiesent haben Yordan Todorov und Levent Öksüm gecoacht“, erklärt Selahattin Aslan, der sportliche Leiter von Türk Genclik. „Bogdan wird nun erst einmal eine Pause einlegen. Wir bedanken uns für seine tolle und erfolgreiche Arbeit.“ Und Aslan kann bereits einen neuen Trainer präsentieren. Dabei handelt es sich um Wojciech Ploskon, einem gebürtigen Polen, der in Besitz der A-Lizenz ist. „Wojciech ist kein Unbekannter für uns. Er war bereits 2002 bei uns Trainer, als unser Kapitän Levent Öksüm als ganz junger Spieler nach Deutschland kam. Der Kontakt ist nie abgerissen“, erklärt Aslan. Ploskon, ein ehemaliger Zweitligaspieler in Polen, war das vergangene Jahrzehnt beim SV Diesenbach als Trainer präsent. „Wir bedanken uns beim SVD dafür, dass Wojciech die Freigabe bekommen hat und direkt übernehmen konnte“, so Aslan.

Mit dem bisher Erreichten ist Selahattin Aslan zufrieden: „Wir stehen im gesicherten Mittelfeld, wollen uns am Ende der Saison auf einem Platz in der oberen Tabellenhälfte platzieren. Es gilt, so schnell wie möglich noch die nötigen Punkte für den sicheren Klassenerhalt zu holen. Dann können wir uns frühzeitig auf die kommende Kreisligasaison vorbereiten.“ Das primäre Ziel des Vereins sei es, sich in der Kreisliga 1 zu etablieren. „Mit dem Kader sind wir zufrieden. Im Sommer werden wir uns höchstens punktuell verstärken“, erläutert Aslan, der mit dem neuen Trainerteam sehr zufrieden ist. „Wir haben eine optimale Lösung gefunden. Wojciech ist hochmotiviert, empfindet das Traineramt bei uns in der Kreisliga als große Herausforderung.“

Der neue Trainer fühlt sich wohl. „Ich freue mich auf meine neue Herausforderung. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren gut, der SV Türk Genclik verfügt über eine gute Mannschaft. Gemeinsam werden alles tun, um die Ziele des Vereins verwirklichen zu können. Wir wollen uns in der Kreisliga etablieren“, erklärt Wojciech Ploskon.

Nach dem verpatzten Rückrundenauftakt, einem 1:2 daheim gegen Wiesent, möchte Türk Genclik am Samstag um 16 Uhr im Auswärtsspiel bei Walhalla Regensburg in die Erfolgsspur zurückkehren. In der Fremde musste der SV bisher erst eine Niederlage einstecken. Drei Siege und drei Remis machen durchaus Hoffnung.