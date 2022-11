Später Siegtreffer: Doppelpacker Hofmann verhilft SGN zum Sieg In einem munteren Spiel hielt die zweite Mannschaft der SG Voreifel lange dagegen, doch musste sich schlussendlich geschlagen geben

Die Auswärtsfahrer mussten sich nicht lange schütteln und kamen nun ihrerseits auch zu deutlicheren Torgelegenheiten. Zuerst scheiterte der sehr aktive Lukas Hofmann nach einem Alleingang am überragend reagierenden Oliver Hompesch (26.), beim darauffolgenden Eckball stand nur die Latte einem Kopfballtor von Christian Bollig im Weg (27.). Es war die bis dahin beste Phase der SGN und der Druck wuchs weiterhin. Nach einem schnellen Kombinationsspiel über Außen gelangte der Ball zu Spielertrainer Daniel Kuss, dieser brachte die Kugel an den kurzen Pfosten, wo Erion Idrizi gegen seinen Ex-Klub zum Ausgleich traf (28.).

So kam Justin Klietmann zu der ersten großen Chance der Partie: Nach einer Unaufmerksamkeit in der Hintermannschaft Neffeltals konterte Voreifel über den Stürmer. Dieser setzte sich alleine gegen drei Gegenspieler durch und wurde letztlich noch in höchster Not von Kapitän Marten Fröhling geblockt (7.).

Die Hinrunde in der Kreisliga neigt sich allmählich ihrem Ende hinzu und sowohl Neffeltal als auch Voreifel haben sich wohl mehr von der ersten Saisonhälfte erhofft. Umso wichtiger galt es, sich mit einem positiven Trend in die Winterpause zu verabschieden.

Das Spiel blieb geprägt von Aufs und Abs und so hatte die Führung der Gäste auch nicht lange Bestand. Während Neffeltal in einem Zweikampf an der Seitenlinie lautstark für ein Foulspiel plädierte, nutzte Voreifel die Unordnung: Marco Stüsser wurde im Strafraum in Szene gesetzt und verwandelte aus rund zehn Metern ins kurze Eck (57.)

Das wilde Spiel setzte sich fort. Nach einem atemberaubenden Steckpass von Fabian Smerda fand sich Luke Kerper auf einmal in einem Eins-gegen-Eins gegen Torhüter Hompesch, doch scheiterte mit einem versuchten Lupfer an diesem (62.)

Die SGN war in der Folge weiter am Drücker, doch die Abwehr der Hausherren hielt weiter dagegen. Erst in der Schlussphase gab es dann den Todesstoß. Ein Distanzschuss vom eingewechselten Hendrik Fröhling prallte an den Pfosten, den Abpraller verwandelte Hofmann unbedrängt zum 3:2 (84.). Von Voreifel kam daraufhin nichts mehr.

Neffeltal fährt nach nur zwei Punkten aus den letzten vier Spielen einen immens wichtigen Sieg ein. Gut möglich, dass die SGN damit auch in die Pause fährt, die Austragung des Spiels am kommenden Sonntag (27. November, 14.30 Uhr) gegen TuS Schmidt wird stark vom Wetter abhängen.

Ähnliches gilt auch für die SG Voreifel II, die zeitgleich und auswärts gegen den FC Golzheim antreten würden.