Souveräner Sieg im letzten Heimspiel 2022

Am 17. Spieltag wollte man gegen die Reserve von Emsbüren das verlorene Spiel vom vergangenen Mittwoch gegen Bramsche wieder gut machen und ging hochmotiviert in die Partie. Emsbüren versuchte durch Kurzpassspiel sich nach vorne zu kombinieren, jedoch ließ Thuine kaum Lücken zu und agierte konsequent gegen den Ball. Offensiv gelang Thuine auch einiges und ging so in der 17. Spielminute durch ein „Tor des Monats“ von Linus Kuiter in Führung. Ein Einwurf wurde auf Kuiter verlängert, der mit einem Fallrückzieher das Tor traf.