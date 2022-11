Souveräner Sieg

Wir waren zu Gast beim Auswärtsspiel in Pfiffelbach. In der ersten Halbzeit begannen wir spielbestimmend und erarbeiteten uns gleich mehrere gute Torchancen. Leider blieben die guten Chancen ungenutzt und so stand es zur Halbzeit 0:0.

In der 62. Minute sollte uns durch einen schön durchgesteckten Pass auf Schulz, der das Auge für den in der Mitte mitgelaufenen Tatevosyan hatte, dass 0:1 gelingen. Tatevosyan brauchte bei der Hereingabe nur noch seinen Fuß hinhalten und einschieben. Wir drückten weiter auf das 0:2, was entweder der Hüter oder die Latte verhinderte. Weiter agierten wir nach vorne und und belohnten uns in der 66. Minute mit dem 0:2. Pfundheller setzte sich an der Außenlinie durch, brachte den Ball nach innen auf Neumann, der dann den Ball irgendwie ins Tor bugsierte. Wir beherrschten das Spiel und erhöhten in der 82. Minute auf 0:3 per Elfmeter. Wieder war es Pfundheller, der sich durchsetzte und nur per Foul im Strafraum gestoppt werden konnte. Liebau, unser eigentlicher Elfmeterschütze, hatte ein Herz für den gerade eingewechselten T. Müller, der eiskalt das Ding unter die Latte haute. Die Jubelpose à la Christiano Ronaldo durfte danach nicht fehlen. In der 89. Minute sorgte Neumann mit einem wuchtigen Schuss aus 16 Metern für das 0:4.Das war gleichzeitig auch der Endstand.

Fazit: Verdient nehmen wir die 3 Punkte aus Pfiffelbach mit nach Hause und freuen uns nächste Woche bei unserem Heimspiel auf die ZLSG Wormstedt.