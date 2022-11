Heimsieg zum Jahresende Am verschneiten Samstag, hatten wir unseren Nachbarn aus Bad Sulza zu Gast in der Aue.

Auf dem verschneiten Rasen war es alles andere als leicht zu spielen. Wir hatten arge Probleme ins Spiel zu finden. Bad Sulza aber kam das wohl entgegen und versuchte den Ball trotz des schwierigen Geläuf laufen zulassen. Die Kurstädter erarbeiteten sich gute Chancen, die unsere Abwehr, manchmal mit etwas Glück, klären konnte. Immer wieder tauchte Bad Sulza vorm Tor unseres Hüters auf, was aber für Walther keine Probleme darstellte. In der 27. Minute rette P. Müller den VfB vor dem 0:1 Rückstand mit eine sensationellen Grätsche auf der Linie. In der 35. Minute, wie aus dem nichts, spielte K.A. mit Neumann eine schönen Doppelpass und erzielte durch einen unhaltbar abgefälschten Flachschuss ins linke untere Eck das 1:0. Keine 2 Minuten später, in der 37. Minute, die gleiche Konstellation wie beim Treffer zuvor und es stand 2:0. So gingen wir erleichtert mit einer 2:0 Führung in die Pause.

Nach der Pause sollte es Schlag auf Schlag gehen. Ein Rückpass auf unseren Hüter Walther, der den Ball schnell weiterspielen wollte, blieb im Schnee stecken, so das Bad Sulza sich den Ball erkämpfen konnte und den Ball zügig in die Mitte spielte. Daraus folgte ein Schrei, ein fallender Sulzaer und es gab Elfmeter… Hinz trat in der 50. Minute zum Elfmeter an und verwandelte sicher rechts oben zum 1:2 Anschlusstreffer. Unser Hüter ahnte zwar die Ecke, war aber machtlos. In der 52. Minute gleich der nächste Nackenschlag für unsere Mannschaft. Ein langer Ball auf Hinz der das Glück des Tüchtigen hatte, weil der Ball genau zum richtig Zeitpunkt für ihn im Schnee liegen blieb, setzte sich dann gegen Liebau im Laufduell durch und schob gegen den herauslaufenden Walther oben rechts zum 2:2 ein. Jeder der dachte, das wir jetzt verunsichert wären, der irrte sich. Wiedermal war es die Kombo K.A. und Neumann, die uns auf die Siegesspur brachten. Diesmal spielte K.A. einen schönen Pass auf Neumann, der nicht lange fackelte und das Leder in der 55. Minute in die Maschen zur erneuten Führung drosch. Nur 5 Minuten später gab es einen Handelfmeter für unseren VfB. Neumann, der im letzten Spiel schon verwandelte, nahm sich den Ball und verwandelte zum 4:2 in der 60. Minute. Bad Sulzas Torwart Huhn bekam noch eine Hand an den Ball, konnte den Treffer aber nicht verhindern. Jetzt beherrschten wir das Spiel und erarbeiteten uns weitere Torchancen. Bad Sulza kam nur noch einmal sehenswert vor unser Tor, den Schuss konnte Walther aber mit einer guten Parade halten. Auf der rechten Außenbahn setzte sich Baum gut durch und brachte den Ball mit eine Flanke in die Mitte. Wer sollte da auch anders stehen als K.A. der den Ball mit einer wunderschönen Direktabnahme ins Tor beförderte. Das war das 5:2 in der 85. Minute und gleichzeitig auch der Endstand.