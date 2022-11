Wichtige drei Heimpunkte m sonnigen Sonntag hatten wir unseren Nachbarn aus Wormstedt zu Gast in unserer Aue.

Schwungvoll starteten wir in die Partie und es dauerte nicht lange, bis Weilepp in der 4. Minute gleich durch ein schönes Solo zum 1:0 netzte. Keine drei Minuten später ertönte der Pfiff im Strafraum der Gäste, Elfmeter. Leider verschossen wir den Elfmeter, da der Gästehüter Transchel die Ecke ahnte und hielt. Dies sollte uns aber nicht zurückwerfen, denn durch ein schönen Spielzug über Neumann und Weilepp, erzielten wir mit schönem Abschluss das 2:0. Weiter agierten wir mit spielerischen und hohem Aufwand, erarbeiteten gute Torchancen, die aber ohne Erfolg blieben. In der 36 Minute ertöne wieder der Pfiff im Gästestrafraum, wieder gab es Elfmeter, diesmal durch ein Handspiel verursacht. Neumann nahm sich den Ball, trat an und traf zum 3:0. Spielerisch konnte uns Wormstedt in der 1. Halbzeit nichts entgegenbringen und wir spielten weiter auf das Wormstedter Tor. So passierte in der 40 Minute das 4:0 durch Grießbach. Unser Rechtsverteidiger mischte vorne mit und schoss mit einem schöne Linksschuss ins linke Torwarteck. Halbzeit 4:0!

Wir kamen aus der Kabine und wollten gleich da weitermachen, wo wir aufgehört hatten. Der Platz war mittlerweile etwas schwerer bespielbar und die Sonne stand sehr tief. So sprangen auf beiden Seiten die Bälle bei der Ballannahmen öfters dahin, wo sie nicht hin sollten. In der 48. Minute war es dann wieder Neumann, der mit einem schönen Schuss mit den Außenrist das 5:0 erzielte. Ab diesem Zeitpunkt ermöglichten wir es, Wormstedt wieder am Spielgeschehen teilzunehmen. Dies nutzten sie auch in der 51. Minute zum Anschlusstreffer. Wir verteidigten den von Außen kommenden Spieler nicht richtig, der einen scharfen Ball in die Mitte spielte. Bei dem Versuch den Ball zu klären, landete er durch unseren eigenen Spieler unfreiwillig im eigenen Tor.

Überzeugt von dem Anschlusstreffer, agierte Wormstedt jetzt zielstrebiger.

Wir spielten die Pässe jetzt unsauber und waren in den entscheidenden Momenten nicht ganz bei der Sache. So kam Wormstedt in der 58. Minute zum 5:2. Der Freistoß an der Außenlinie flog durch den kompletten Strafraum, wo keiner den lauernden Barth am Kopfball hinderte und er ihn aus 3 Metern unbedrängt einköpfen konnte. Weitere Angriffsbemühungen konnten unsere Abwehr und unser Hüter im Keim ersticken.

Nächste Woche sind wir Spielfrei und freuen uns zum Heimspiel am 19.11. auf die Sportfreunde aus Bad Sulza.