Sonthofens "Bubi-Truppe" will Spitzenreiter ärgern 1.FC Sonthofen II - SG Betzigau/Wildpoldsried

Die Landesliga-Reserve des 1.FC Sonthofen hat heute um 16.30 Uhr in der Kreisklasse Allgäu 4 den noch ungeschlagenen „Primus“ SG Betzigau/Wildpoldsried zu Gast. Die Sonthofer Kicker haben sich für diese anstehende schwere Heimaufgabe am vergangenen Wochenende viel Selbstvertrauen geholt und zeigten sich im Abschluss bei ihrem 10:0 Sieg über die SG Waltenhofen-Hegge richtig treffsicher. Die junge Garde schoss sich dabei in einen regelrechten „Torrausch“. Der FCS II (10 Punkte/19:16 Tore) möchte heute beweisen, dass dieser Kanter-Sieg keine Eintagsfliege war, ist aber trotzdem krasser Außenseiter. Der Tabellenführer hat eine vollkommen weiße Weste und konnte bis jetzt alle 9 Spiele gewinnen (27 Punkte/42:9 Tore). Die durchschnittliche Trefferquote von Betzigau lag also bei fast 5 Toren.