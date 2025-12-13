Sonsbeck, Büderich und Homberg bejubeln wichtige Siege

Spieltag 17 in der Oberliga Niederrhein: Während sich die Top-Teams die Punkte teilen, feiern der SV Sonsbeck, der FC Büderich und der VfB Homberg am Samstag wichtige Siege. Die Holzheimer SG punktet bei der SpVg Schonnebeck.
SV Sonsbeck – SV Biemenhorst 2:1
SV Sonsbeck: Jan Fauseweh, Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Philipp Elspaß, Ruben Joan Martens, Jannis Pütz, Linus Krajac (90. Semih Güngör), Luca Janßen (71. Philip Pokora), Marco De Stefano (90. Mahmud Sahintürk), Klaus Keisers, Niklas Binn (30. Lorik Rama) - Trainer: Heinrich Losing
SV Biemenhorst: Lennart Brandes, Justin Heckers, Luca Ridder, Chong Johnny Lu (65. Iker Prudencio), Luca Puhe, Luca Schanzmann (55. Jannis Schmitz), Nathnael Scheffler (78. Niklas Ridder), Giuseppe Mirason Geukes, Dardan Pepa (88. Julian Overbeck), Niklas Laigre (74. Lendi Jashanica), Taric Boland - Trainer: Jürgen Stratmann
Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Linus Krajac (54.), 2:0 Linus Krajac (80.), 2:1 Luca Puhe (90.+5)
Sportfreunde Baumberg – FC Büderich 1:2
Sportfreunde Baumberg: Thorsten Josef Pyka, Ben Harneid, Denis Sitter (95. Paolo Aurelio Piccinini), Cem Dag (74. Tim Knetsch), Florian Haderer, Louis Klotz, Al-Hassan Turay (66. Simone Lo Castro), Shoyo Akaogi, Timo Hölscher (89. Robin Hömig), André Mandt, Robin Schnadt - Trainer: Salah El Halimi
FC Büderich: Timon Julius Remer, Ibrahim Kanat, Linus Ansumana (76. Gabriel-Eromose Imoiseza), Jamil Jamal Al Hussein, Kevin Weggen, Taira Kayama (81. Oliver Tomasz Dessau), Jannik Schulte (92. Joel Konadu), Yasin Pirnal (88. Sebastian Santana), Venhar Ismailji (59. Gordon Wild), Giovanni Nkowa, Jan Niklas Kühling - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler
Schiedsrichter: Lars Aarts (Goch) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Robin Schnadt (42.), 1:1 Giovanni Nkowa (60.), 1:2 Gordon Wild (90.)
VfL Jüchen-Garzweiler – KFC Uerdingen 1:1
VfL Jüchen-Garzweiler: Björn Nowicki, Jochen Schumacher, Tim Kosmala-Mones (87. Dragan Kalkan), Justin Paul Francis, Tim Hintzen, Benjamin Schütz, Sebastian Wilms, Nils Friebe (89. Jeremy Fabiano Gaudian), Glayne Wago (77. Matteo Giorgio Matz), Merveil Tekadiomona, Yuta Inoue (90. Miguel Jason Franz Bügler) - Trainer: Daniel Klinger - Co-Trainer: Stefan Schiffer - Co-Trainer: Torsten Müllers
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Yasin-Cemal Kaya (83. Maximilian Dimitrijevski), Dave Fotso Youmssi, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (83. Pierre Rogasik), Nedzhib Hadzha, Etienne-Noel Reck, Ephraim Kalonji - Trainer: Julian Stöhr - Co-Trainer: Botan Melik
Schiedsrichter: Solomon Anderson - Zuschauer: 500
Tore: 1:0 Nils Friebe (13.), 1:1 Anthony Oscasindas (20.)
Rot: Dragan Kalkan (90./VfL Jüchen-Garzweiler/Foulspiel)
1. FC Kleve – VfB Homberg 0:2
1. FC Kleve: Ahmet Taner, Frederik Meurs, Elidon Bilali, Memlan Darwish, Timo Sanders (85. Daniel Fernando da Costa), Niklas Klein-Wiele, Juliano Ismanovski (46. Ole Kook), Ilkay Arif Akpinar (68. Tim Haal), Diwan Duyar, Dario Gerling (46. Joel Agbo), Elias Reffeling (74. Henry Heynen) - Trainer: Umut Akpinar
VfB Homberg: Kenneth Christopher Hersey, Felix Hohmann, Henrik Scheibe, Ariyoh Yussuf Ayinla, Justin Walker, Kilian Schaar, Leon Schütz (89. Younes Mouadden), Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro, Luca Thissen (90. Johann Noubissi Noukumo), Andres Gerardo Gomez Dimas (85. Marcio Jordan Blank), Emir Demiri (86. Julian Bode) - Trainer: Stefan Janßen
Schiedsrichter: Fynn Gottschalk (Kempen) - Zuschauer: 220
Tore: 0:1 Leon Schütz (12.), 0:2 Luca Thissen (79.)
SpVg Schonnebeck – Holzheimer SG 2:2
SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Thorben Kern, Kevin Kehrmann, Tim Kuhlmann, Dacain Baraza, Darko Ilic (44. Moise Lionel Gae), Robin Andre Brandner (64. Lennon Jung), Luca Pinke (72. Marcio Elia Lopes da Silva Do Vale), Timo Brauer (88. Philipp Schmidt), Moritz Isensee, Niko Bosnjak - Trainer: Dirk Tönnies
Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Joel Aschenbroich, Arton Tolaj, Paul Wolf (90. Amin Azdouffal), Sakaki Ota, Aaron Thomas (84. Jonas Theuerzeit), Oscar James Callan (74. Emre-Ilhan Caraj), Yannick Joosten (57. Dennis Höfling), Oguz Ayan - Trainer: Jesco Neumann
Schiedsrichter: Lukas Dyck (Willich ) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Moritz Isensee (16.), 1:1 Arton Tolaj (51.), 1:2 Jan Schumacher (61.), 2:2 Lennon Jung (76.)
Ratingen 04/19 – 1. FC Monheim 3:3
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan, Rinor Rexha (64. Cem Sabanci), Guiliano Zimmerling, Yannick Geisler (56. Umut Yildiz), Sven Kreyer, Ali Hassan Hammoud - Trainer: Damian Apfeld
1. FC Monheim: Leon Feher, Luca Jan Kiefer, Tim Galleski (78. Emin Safikhanov), Mohamed El Mouhouti (75. Leonard Bajraktari), Louis Polakowicz, Kisolo-Deo Biskup, Tim Klefisch, Kaan Karaduman, Aleksandar Bojkovski (90. Kai Schneider), Tom Hirsch, Kameron Joseph Blaise (71. Zissis Alexandris) - Trainer: Dennis Ruess
Schiedsrichter: Christian Szewczyk (Wuppertal) - Zuschauer: 220
Tore: 1:0 Tim Klefisch (22. Eigentor), 1:1 Mohamed El Mouhouti (25. Foulelfmeter), 2:1 Emre Demircan (31. Foulelfmeter), 2:2 Tom Hirsch (45.+2), 2:3 Tom Hirsch (53.), 3:3 Cem Sabanci (81.)
VfB 03 Hilden – SC St. Tönis 1911/20 0:1
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Roman Wakily, Fabian zur Linden, Dominik Rodrigues Figueiredo, Lukas Lier, Pascal Weber (76. Azad Sari), Emmanuel Yeboah, Mohamed Cisse, Etienne Feese (76. Luke Kawabe) - Trainer: Tim Schneider
SC St. Tönis 1911/20: Simon Sell, Luca Esposito (70. Eghosa Aaron Ogbeide), Niklas Withofs, Maximilian Pohlig, Fumito Okihara, Dominik Dohmen (78. Gianluca Rizzo), Mario Knops (90. Kohei Nakano), Julian Andres Suaterna Florez (87. Edward Lomotey), Julio Torrens (73. Maksym Lufarenko), Jannis Nikolaou, Morten Heffungs - Co-Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati
Schiedsrichter: Marvin Konopatzki (Kleve) - Zuschauer: 180
Tore: 0:1 Maximilian Pohlig (83.)
TSV Meerbusch – ETB Schwarz-Weiß Essen 1:0
TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Daniel Hoff, Leon Kempkens, David Alexandre Alves Oliveira, Leart Lahi, Yasin Bas (78. Harding Mac Stuell Beira), Micah Cain, Pablo Ramm, Florian Berisha - Trainer: Marcel Winkens
ETB Schwarz-Weiß Essen: Phil Lenuweit, Jan Corsten, Robin Urban, Elefterios Theocharis (39. Simon Gawryluk), Nico Lucas, Denzel Oteng Adjei, Tim Kaminski, Nabil El-Hany (64. Rotosson Kanu), Sanjin Vrebac (82. Justus Morten Becker), Youssef Kamboua, Marcello Romano (76. David Weinbender) - Trainer: Christian Dorda - Trainer: Björn Matzel
Schiedsrichter: Lars Aarts (Goch) - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Yasin Bas (7.)
18. Spieltag
Fr., 30.01.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. FC Monheim
So., 01.02.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - DJK Adler Union Frintrop
So., 01.02.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Holzheimer SG
So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB Homberg
So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 01.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - FC Büderich
So., 01.02.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SC St. Tönis 1911/20
