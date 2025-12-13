 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Sonsbeck und Jüchen im Einsatz.
Sonsbeck und Jüchen im Einsatz. – Foto: Ulrich Laakmann

Sonsbeck, Büderich und Homberg bejubeln wichtige Siege

Oberliga Niederrhein: Während sich die Top-Teams die Punkte teilen, feiern der SV Sonsbeck, der FC Büderich und der VfB Homberg am Samstag wichtige Siege. Die Holzheimer SG punktet bei der SpVg Schonnebeck.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Spieltag 17 in der Oberliga Niederrhein: Während sich die Top-Teams die Punkte teilen, feiern der SV Sonsbeck, der FC Büderich und der VfB Homberg am Samstag wichtige Siege. Die Holzheimer SG punktet bei der SpVg Schonnebeck.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

________________

________________

Erlösung für den SV Sonsbeck

Heute, 14:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
2
1
Der SV Sonsbeck sicherte sich zum Jahresende drei sehr wichtige Punkte im Kellerduell gegen den SV Biemenhorst, der in der Schlussphase nochmal verkürzte, dann aber doch mit 1:2 unterlag. Entscheidender Mann für die Elf von Heinrich Losing war wieder mal Linus Krajac, der beide Treffer erzielte. Der 25-Jährige verwandelte zwei Freistöße direkt. Biemenhorst bleibt das Schlusslicht der Liga, Sonsbeck verlässt dagegen den Tabellenkeller.

SV Sonsbeck – SV Biemenhorst 2:1
SV Sonsbeck: Jan Fauseweh, Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Philipp Elspaß, Ruben Joan Martens, Jannis Pütz, Linus Krajac (90. Semih Güngör), Luca Janßen (71. Philip Pokora), Marco De Stefano (90. Mahmud Sahintürk), Klaus Keisers, Niklas Binn (30. Lorik Rama) - Trainer: Heinrich Losing
SV Biemenhorst: Lennart Brandes, Justin Heckers, Luca Ridder, Chong Johnny Lu (65. Iker Prudencio), Luca Puhe, Luca Schanzmann (55. Jannis Schmitz), Nathnael Scheffler (78. Niklas Ridder), Giuseppe Mirason Geukes, Dardan Pepa (88. Julian Overbeck), Niklas Laigre (74. Lendi Jashanica), Taric Boland - Trainer: Jürgen Stratmann
Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Linus Krajac (54.), 2:0 Linus Krajac (80.), 2:1 Luca Puhe (90.+5)

________________

Büderich schockt Baumberg

Heute, 14:30 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
1
2
Abpfiff
Zwischen Sportfreunde Baumberg und dem FC Büderich entwickelte sich ein heißer Schlagabtausch mit vielen Karten. Vor der Pause traf Robin Schnadt zur Führung der Hausherren (42.), die anschließend gleich zwei Spieler mit Ampelkarten verloren. Giovanni Nkowa glich erst aus (60.), aber Büderich wollte noch mehr. Der FCB erzielte in der Nachspielzeit durch Gordon Wild noch das Siegtor und springt auf Platz zehn (91.). Baumberg hat nur einen Punkt mehr.

Sportfreunde Baumberg – FC Büderich 1:2
Sportfreunde Baumberg: Thorsten Josef Pyka, Ben Harneid, Denis Sitter (95. Paolo Aurelio Piccinini), Cem Dag (74. Tim Knetsch), Florian Haderer, Louis Klotz, Al-Hassan Turay (66. Simone Lo Castro), Shoyo Akaogi, Timo Hölscher (89. Robin Hömig), André Mandt, Robin Schnadt - Trainer: Salah El Halimi
FC Büderich: Timon Julius Remer, Ibrahim Kanat, Linus Ansumana (76. Gabriel-Eromose Imoiseza), Jamil Jamal Al Hussein, Kevin Weggen, Taira Kayama (81. Oliver Tomasz Dessau), Jannik Schulte (92. Joel Konadu), Yasin Pirnal (88. Sebastian Santana), Venhar Ismailji (59. Gordon Wild), Giovanni Nkowa, Jan Niklas Kühling - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler
Schiedsrichter: Lars Aarts (Goch) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Robin Schnadt (42.), 1:1 Giovanni Nkowa (60.), 1:2 Gordon Wild (90.)

________________

Kein Sieger in Jüchen

Heute, 16:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
1
1
+Video
Der VfL Jüchen-Garzweiler und der KFC Uerdingen teilen sich die Punkte - mehr dazu an dieser Stelle.

VfL Jüchen-Garzweiler – KFC Uerdingen 1:1
VfL Jüchen-Garzweiler: Björn Nowicki, Jochen Schumacher, Tim Kosmala-Mones (87. Dragan Kalkan), Justin Paul Francis, Tim Hintzen, Benjamin Schütz, Sebastian Wilms, Nils Friebe (89. Jeremy Fabiano Gaudian), Glayne Wago (77. Matteo Giorgio Matz), Merveil Tekadiomona, Yuta Inoue (90. Miguel Jason Franz Bügler) - Trainer: Daniel Klinger - Co-Trainer: Stefan Schiffer - Co-Trainer: Torsten Müllers
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Yasin-Cemal Kaya (83. Maximilian Dimitrijevski), Dave Fotso Youmssi, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (83. Pierre Rogasik), Nedzhib Hadzha, Etienne-Noel Reck, Ephraim Kalonji - Trainer: Julian Stöhr - Co-Trainer: Botan Melik
Schiedsrichter: Solomon Anderson - Zuschauer: 500
Tore: 1:0 Nils Friebe (13.), 1:1 Anthony Oscasindas (20.)
Rot: Dragan Kalkan (90./VfL Jüchen-Garzweiler/Foulspiel)

________________

Kleve auf Abstiegsplatz

Heute, 16:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
0
2
Abpfiff
Der VfB Homberg gewann beim 1. FC Kleve, weil ein Ex-Klever früh traf: Leon Schütz jubelte in der 12. Minute für den VfB, der sich ein 2:0 durch Luca Thissen im zweiten Abschnitt erarbeitete (79.). Homberg bleibt im Mittelfeld der Liga, während Kleve auf einem Abstiegsplatz überwintert.

1. FC Kleve – VfB Homberg 0:2
1. FC Kleve: Ahmet Taner, Frederik Meurs, Elidon Bilali, Memlan Darwish, Timo Sanders (85. Daniel Fernando da Costa), Niklas Klein-Wiele, Juliano Ismanovski (46. Ole Kook), Ilkay Arif Akpinar (68. Tim Haal), Diwan Duyar, Dario Gerling (46. Joel Agbo), Elias Reffeling (74. Henry Heynen) - Trainer: Umut Akpinar
VfB Homberg: Kenneth Christopher Hersey, Felix Hohmann, Henrik Scheibe, Ariyoh Yussuf Ayinla, Justin Walker, Kilian Schaar, Leon Schütz (89. Younes Mouadden), Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro, Luca Thissen (90. Johann Noubissi Noukumo), Andres Gerardo Gomez Dimas (85. Marcio Jordan Blank), Emir Demiri (86. Julian Bode) - Trainer: Stefan Janßen
Schiedsrichter: Fynn Gottschalk (Kempen) - Zuschauer: 220
Tore: 0:1 Leon Schütz (12.), 0:2 Luca Thissen (79.)

________________

Schonnebeck verhindert Pleite

Heute, 16:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
2
2
Abpfiff
+Video
Die Holzheimer SG holte nach Rückstand einen Punkt bei der SpVg Schonnebeck, dabei wäre noch etwas mehr möglich gewesen. Die HSG drehte im zweiten Abschnitt die Partie, aber Joker Lennon Jung traf nach seiner Einwechslung für die "Schwalben" und rettete ein 2:2 (76.). Ähnlich wie der KFC Uerdingen, verpasst es auch Schonnebeck, den Rückstand auf Ratingen auf vier Punkte zu verkürzen. Sollte Frintrop am Sonntag Dingden klar schlagen, droht der HSG ein Abstiegsplatz zur Winterpause.

SpVg Schonnebeck – Holzheimer SG 2:2
SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Thorben Kern, Kevin Kehrmann, Tim Kuhlmann, Dacain Baraza, Darko Ilic (44. Moise Lionel Gae), Robin Andre Brandner (64. Lennon Jung), Luca Pinke (72. Marcio Elia Lopes da Silva Do Vale), Timo Brauer (88. Philipp Schmidt), Moritz Isensee, Niko Bosnjak - Trainer: Dirk Tönnies
Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Joel Aschenbroich, Arton Tolaj, Paul Wolf (90. Amin Azdouffal), Sakaki Ota, Aaron Thomas (84. Jonas Theuerzeit), Oscar James Callan (74. Emre-Ilhan Caraj), Yannick Joosten (57. Dennis Höfling), Oguz Ayan - Trainer: Jesco Neumann
Schiedsrichter: Lukas Dyck (Willich ) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Moritz Isensee (16.), 1:1 Arton Tolaj (51.), 1:2 Jan Schumacher (61.), 2:2 Lennon Jung (76.)

________________

Liveticker: Blau-Weiß Dingden - DJK Adler Union Frintrop

Morgen, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00live

________________

Ratingen 04/19 und der 1. FC Monheim trennen sich spektakulär 3:3

Gestern, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
3
3
Die Ratinger hätten am Freitagabend gerne vorgelegt, mussten am Ende aber mit einem 3:3 leben, nachdem sie zehn Minuten vor dem Ende sogar noch zurücklagen.

>>> Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht

Ratingen 04/19 – 1. FC Monheim 3:3
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan, Rinor Rexha (64. Cem Sabanci), Guiliano Zimmerling, Yannick Geisler (56. Umut Yildiz), Sven Kreyer, Ali Hassan Hammoud - Trainer: Damian Apfeld
1. FC Monheim: Leon Feher, Luca Jan Kiefer, Tim Galleski (78. Emin Safikhanov), Mohamed El Mouhouti (75. Leonard Bajraktari), Louis Polakowicz, Kisolo-Deo Biskup, Tim Klefisch, Kaan Karaduman, Aleksandar Bojkovski (90. Kai Schneider), Tom Hirsch, Kameron Joseph Blaise (71. Zissis Alexandris) - Trainer: Dennis Ruess
Schiedsrichter: Christian Szewczyk (Wuppertal) - Zuschauer: 220
Tore: 1:0 Tim Klefisch (22. Eigentor), 1:1 Mohamed El Mouhouti (25. Foulelfmeter), 2:1 Emre Demircan (31. Foulelfmeter), 2:2 Tom Hirsch (45.+2), 2:3 Tom Hirsch (53.), 3:3 Cem Sabanci (81.)

________________

SC St. Tönis reicht ein Tor zum Sieg beim VfB 03 Hilden

Gestern, 19:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
0
1
Ein Tor reichte dem SC St. Tönis am Freitagabend aus, um nicht nur die Partie beim VfB 03 Hilden für sich zu entscheiden, sondern in der Hinrunden-Tabelle auch noch an den Gastgebern vorbeizuziehen. Den Treffer des Abends legten die Gäste erst recht spät vor. Als sicherlich schon viele der Zuschauer mit einer torlosen Partie gerechnet hatten, nahm Maximilian Pohlig Maß und sorgte mit einem absoluten Traumtor aus über 20 Metern für den Sieg der Schützlinge von Trainer Bekim Kastrati, deren Hinrunden-Schlussspurt mit 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen sich wahrlich sehen lassen kann.

VfB 03 Hilden – SC St. Tönis 1911/20 0:1
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Roman Wakily, Fabian zur Linden, Dominik Rodrigues Figueiredo, Lukas Lier, Pascal Weber (76. Azad Sari), Emmanuel Yeboah, Mohamed Cisse, Etienne Feese (76. Luke Kawabe) - Trainer: Tim Schneider
SC St. Tönis 1911/20: Simon Sell, Luca Esposito (70. Eghosa Aaron Ogbeide), Niklas Withofs, Maximilian Pohlig, Fumito Okihara, Dominik Dohmen (78. Gianluca Rizzo), Mario Knops (90. Kohei Nakano), Julian Andres Suaterna Florez (87. Edward Lomotey), Julio Torrens (73. Maksym Lufarenko), Jannis Nikolaou, Morten Heffungs - Co-Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati
Schiedsrichter: Marvin Konopatzki (Kleve) - Zuschauer: 180
Tore: 0:1 Maximilian Pohlig (83.)

________________

TSV Meerbusch siegt durch frühen Ramm-Treffer 1:0 gegen den ETB SW Essen

Gestern, 20:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
1
0
Abpfiff
Auch beim TSV Meerbusch fiel am Freitagabend nur ein Treffer gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen - er entschied hier die Partie zugunsten der Gastgeber. Sehr früh war es hier Yasin Bas, der schon in der siebten Minute den Treffer des Tages erzielte, der das Bild für den TSV deutlich freundlicher aussehen lässt. Damit rangieren die Meerbuscher zum Abschluss der Hinrunde auch zwei Punkte vor den Gästen. Das Ergebnis hatte auch in der hektischen Schlussphase Bestand, in der Meerbuschs Coach Marcel Winkens vom Schiedsrichter noch die Rote Karte sah.

TSV Meerbusch – ETB Schwarz-Weiß Essen 1:0
TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Daniel Hoff, Leon Kempkens, David Alexandre Alves Oliveira, Leart Lahi, Yasin Bas (78. Harding Mac Stuell Beira), Micah Cain, Pablo Ramm, Florian Berisha - Trainer: Marcel Winkens
ETB Schwarz-Weiß Essen: Phil Lenuweit, Jan Corsten, Robin Urban, Elefterios Theocharis (39. Simon Gawryluk), Nico Lucas, Denzel Oteng Adjei, Tim Kaminski, Nabil El-Hany (64. Rotosson Kanu), Sanjin Vrebac (82. Justus Morten Becker), Youssef Kamboua, Marcello Romano (76. David Weinbender) - Trainer: Christian Dorda - Trainer: Björn Matzel
Schiedsrichter: Lars Aarts (Goch) - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Yasin Bas (7.)

Das ist der nächste Spieltag

18. Spieltag
Fr., 30.01.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. FC Monheim
So., 01.02.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - DJK Adler Union Frintrop
So., 01.02.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Holzheimer SG
So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB Homberg
So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 01.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - FC Büderich
So., 01.02.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SC St. Tönis 1911/20

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 013.12.2025, 18:25 Uhr
André NückelAutor