Auch dank Holzum: KFC Uerdingen holt einen Punkt in Jüchen

Der VfL Jüchen-Garzweiler und der KFC Uerdingen trennen sich am 17. Spieltag - Hinrundenfinale und das letzte Spiel des Jahres - 1:1. Der Aufsteiger hätte eine intensive Partie gewinnen können.

Den ersten Treffer der Partie markierte Nils Friebe mit einem präzisen Abschluss ins kurze Eck, zuvor entschärfte Anthony Oscasindas eine gefährliche Hereingabe (13.). Lange hielt die Freude der Truppe von Daniel Klinger aber nicht, denn die Gastgeber ließen Yasin-Cemal Kaya auf der linken Seite zu viel Zeit. Die anschließende Maßflanke köpfte Oscasindas unhaltbar für den ansonsten starken Björn Nowicki ins Netz (20.).

Über die gesamte Partie waren Tempo und Intensität hoch, beide Klubs wechselten sich mit besseren Phasen ab. Dass nicht mehr Tore gefallen sind, lag auch an Jonas Holzum. Jüchen vergab eine Dreifach-Chance, als zunächst der Ball nach einer Direktabnahme an den Pfosten knallte und Yuta Inoue vor die Füße fiel. Der japanische Angreifer reagierte zwar prompt, aber Holzum reagierte geistesgegenwärtig stark. Wenige Augenblicke später setzte Glayne Wago den Ball noch neben das Netz (55.).

Eine vergleichbare Gelegenheit hatte der KFC Uerdingen im Gegensatz nicht mehr, wenngleich Etienne-Noel Reck bei einem Lupfer aus kurzer Distanz die falsche Entscheidung traf (86.). In der Nachspielzeit sah Joker Dragan Kalkan auf Seiten von Jüchen noch die rote Karte (94.) - eine harte Entscheidung, wenngleich das Foul gegen Dave Foto Youmssi von hinten war.

Der KFC Uerdingen muss sich mit diesem Punkt beim Aufsteiger begnügen und verpasst es, den Rückstand auf Tabellenführer Ratingen 04/19 auf vier Zähler zu verkürzen. Für Jüchen war angesichts der Chancen mehr drin, aber Rang sechs nach der Hinrunde ist ein starkes Ergebnis.

VfL Jüchen-Garzweiler – KFC Uerdingen 1:1

VfL Jüchen-Garzweiler: Björn Nowicki, Jochen Schumacher, Tim Kosmala-Mones (87. Dragan Kalkan), Justin Paul Francis, Tim Hintzen, Benjamin Schütz, Sebastian Wilms, Nils Friebe, Glayne Wago (77. Matteo Giorgio Matz), Merveil Tekadiomona, Yuta Inoue - Trainer: Daniel Klinger - Co-Trainer: Stefan Schiffer - Co-Trainer: Torsten Müllers

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Yasin-Cemal Kaya (83. Maximilian Dimitrijevski), Dave Fotso Youmssi, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (83. Pierre Rogasik), Nedzhib Hadzha, Etienne-Noel Reck, Ephraim Kalonji - Trainer: Julian Stöhr - Co-Trainer: Botan Melik

Schiedsrichter: Solomon Anderson

Tore: 1:0 Nils Friebe (13.), 1:1 Anthony Oscasindas (20.)