– Foto: T. Kögler

3:3 bei Ratingen 04/19: 1. FC Monheim macht die Oberliga spannend In der Oberliga Niederrhein teilten am Freitagabend Spitzenreiter Ratingen 04/19 und der 1. FC Monheim die Punkte. An der Spitze könnte das für mehr Spannung sorgen. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Ratingen FC Monheim Tom Hirsch

Mit einem satten Polster von sechs Punkten oder mehr wollten Damian Apfeld und der Oberliga-Spitzenreiter Ratingen 04/19 in die Winterpause gehen. Um das sicherzustellen, sollte am Freitagabend im eigenen Stadion ein Sieg gegen den 1. FC Monheim her. Doch daraus wurde nichts. Denn die Gäste mit ihrem Coach Dennis Ruess holten in Ratingen beim 3:3 einen Punkt - und verantwortlich war dafür maßgeblich ein Gästespieler, der im Kreis Düsseldorf und vor allem auch bei den Ratingern selbst wahrlich kein Unbekannter ist.

Eigentor bringt Ratingen in Führung Heute, 19:30 Uhr Ratingen 04/19 Ratingen 1. FC Monheim FC Monheim 3 3 Abpfiff Begonnen hatte alles nicht sonderlich gut für die Monheimer, ein Eigentor von Tim Klefisch, Rückkehrer nach Ratingen im Monheimer Trikot, sorgte nach 22 Minuten für die Führung des Spitzenreiters. Diese hatte aber nur drei Minuten Bestand, weil Mohamed El Mouhouti einen Foulelfmeter zum Ausgleich verwandelte. Kurz danach hätte Kameron Blaise für die Monheimer auch zur Führung treffen können, doch die Ratinger bekamen stattdessen ebenfalls einen Foulelfmeter zugesprochen, den Emre Demircan zu seinem 13. Saisontreffer und dem 2:1 nutzte.

Tom Hirsch dreht das Spiel mit Doppelschlag Als es dann so aussah, als könnten die Ratinger diese Führung in die Kabine bringen, kam der erste Streich des nächsten Rückkehrers Tom Hirsch, der einst für den MSV Düsseldorf Tore am Fließband erzielte und danach zu Ratingen 04/19 wechselte, wo er in der Saison 2022/23 in 38 Spielen 18 Treffer erzielte. In der zweiten Minute der Nachspielzeit sorgte er für das 2:2 - und drehte mit dem 3:2 für die Monheimer das Spiel sieben Minuten nach der Pause komplett.