3:3 bei Ratingen 04/19: 1. FC Monheim macht die Oberliga spannend

Mit einem satten Polster von sechs Punkten oder mehr wollten Damian Apfeld und der Oberliga-Spitzenreiter Ratingen 04/19 in die Winterpause gehen. Um das sicherzustellen, sollte am Freitagabend im eigenen Stadion ein Sieg gegen den 1. FC Monheim her. Doch daraus wurde nichts. Denn die Gäste mit ihrem Coach Dennis Ruess holten in Ratingen beim 3:3 einen Punkt - und verantwortlich war dafür maßgeblich ein Gästespieler, der im Kreis Düsseldorf und vor allem auch bei den Ratingern selbst wahrlich kein Unbekannter ist.
Begonnen hatte alles nicht sonderlich gut für die Monheimer, ein Eigentor von Tim Klefisch, Rückkehrer nach Ratingen im Monheimer Trikot, sorgte nach 22 Minuten für die Führung des Spitzenreiters. Diese hatte aber nur drei Minuten Bestand, weil Mohamed El Mouhouti einen Foulelfmeter zum Ausgleich verwandelte. Kurz danach hätte Kameron Blaise für die Monheimer auch zur Führung treffen können, doch die Ratinger bekamen stattdessen ebenfalls einen Foulelfmeter zugesprochen, den Emre Demircan zu seinem 13. Saisontreffer und dem 2:1 nutzte.
Als es dann so aussah, als könnten die Ratinger diese Führung in die Kabine bringen, kam der erste Streich des nächsten Rückkehrers Tom Hirsch, der einst für den MSV Düsseldorf Tore am Fließband erzielte und danach zu Ratingen 04/19 wechselte, wo er in der Saison 2022/23 in 38 Spielen 18 Treffer erzielte. In der zweiten Minute der Nachspielzeit sorgte er für das 2:2 - und drehte mit dem 3:2 für die Monheimer das Spiel sieben Minuten nach der Pause komplett.
Zum Sieg sollte es dennoch nicht reichen, denn neun Minuten vor dem Ende sorgte Cem Sabanci als Joker für den 3:3-Endstand, der den Ratingern zumindest noch einen Punkt im letzten Saisonspiel des Jahres 2025 beschert. Das 3:3 hatten dann auch in der vierminütigen Nachspielzeit Bestand. Das Resultat macht es nun den Verfolgern aus Schonnebeck und Uerdingen möglich, am Samstag den Rückstand auf den Spitzenreiter auf vier Zähler zu verkürzen, bevor es in die Winterpause geht.
Ratingen 04/19 – 1. FC Monheim 3:3
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan, Rinor Rexha (64. Cem Sabanci), Guiliano Zimmerling, Yannick Geisler (56. Umut Yildiz), Sven Kreyer, Ali Hassan Hammoud - Trainer: Damian Apfeld
1. FC Monheim: Leon Feher, Luca Jan Kiefer, Tim Galleski (78. Emin Safikhanov), Mohamed El Mouhouti (75. Leonard Bajraktari), Louis Polakowicz, Kisolo-Deo Biskup, Tim Klefisch, Kaan Karaduman, Aleksandar Bojkovski (90. Kai Schneider), Tom Hirsch, Kameron Joseph Blaise (71. Zissis Alexandris) - Trainer: Dennis Ruess
Schiedsrichter: Christian Szewczyk (Wuppertal) - Zuschauer: 220
Tore: 1:0 Tim Klefisch (22. Eigentor), 1:1 Mohamed El Mouhouti (25. Foulelfmeter), 2:1 Emre Demircan (31. Foulelfmeter), 2:2 Tom Hirsch (45.+2), 2:3 Tom Hirsch (53.), 3:3 Cem Sabanci (81.)