Soltau dreht auch gegen Scharmbeck - Egestorf bricht Elbmarsch-Lauf Schneverdingen stolpert bei Aufsteiger Hermannsburg

Der MTV Soltau dreht zum zweiten Mal in Folge einen Rückstand in der Schlussphase. Weil Hermannsburg Tabellenführer Schneverdingen zum Stolpern brachte, rückt die Spitzengruppe der Bezirksliga Lüneburg 2 wieder näher zusammen. Im Abstiegskampf beendete der Buchholzer FC seinen Negativtrend, dazu brach Egestorf die Siegesserie der Eintracht Elbmarsch.

Die Moisburger versuchten wie in den Vorwochen mit ihrem letzten Aufgebot tief zu stehen und zu kontern. Bendestorf bewies jedoch eine gute Spielanlage und ließ den Ball zirkulieren. Die beste Möglichkeit bot sich jedoch dem FCE durch Timon Kusch, der den Pfosten traf. Nach dem Seitenwechsel münzte der SVB seine Überlegenheit in die Führung durch Hussam El-Kara um (46.). Daraufhin mussten die Gastgeber das Risiko erhöhen und hatten in der Nachspielzeit auch die Chance auf den Ausgleich. Stattdessen fuhr Bendestorf den entscheidenden Konter, den Spielertrainer André Müller verwandelte (90.+5). „Aufgrund der ersten Halbzeit war die Niederlage sicherlich verdient“, sagt Trainer Sven Timmermann. „Ich kann meiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen, die ein ordentliches Spiel gemacht hat.“

Schon in der Vorwoche bewies der MTV Soltau seine Comeback-Qualitäten, dieses Mal bekam auch Scharmbeck den großen Willen des Mitkonkurrenten zu spüren. Nachdem sich die Protagonisten die Tore komplett für den zweiten Durchgang aufsparten, schien die SG nach den Toren von Marvin Schulga (54.) und Dzenan Derlek (69.) bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Schneverdingen heranzurücken. Stattdessen arbeitete sich Soltau durch einen Doppelschlag von Phillip Schütz (77.) und Mika-Jaimi Gonzalez (80.) zurück, ehe Louis Ibellow sogar den Siegtreffer markierte (89.). Dadurch ist Soltau nun der Top-Verfolger des Ligaprimus.

Der TV Meckelfeld hat sich von der bitteren Niederlage der Vorwoche erholt und in Munster einen Dreier eingefahren. Nachdem sich die Eintracht eine Ampelkarte einhandelte, ließen die Bravehearts noch den Ausgleich zu. Nachdem Christopher Schulze die Gäste wieder in Führung brachte (68.), legten Jeremy Dubber (83.) und abermals Schulze (90.+2) die entscheidenden Tore nach.

Insgesamt drei Mal erholt sich Ciwan Walsrode von einem Rückstand und behält daher einen Zähler am Eckernworth. Mit dem einen Zähler zieht der SVC wieder an den FC Este 2012 vorbei und verlässt damit die Abstiegsränge.

Der MTV Egestorf fährt einen Sieg gegen den Trend ein. Denn eigentlich gingen die Gastgeber mit vier sieglosen Spielen in diese Begegnung, während die Elbmarsch mit der breiten Brust von vier Erfolgen am Stück an den Ahornweg reiste. Zunächst schien sich auch der Lauf der Deichkicker fortzusetzen, die durch Rico Grimm früh in Führung gingen (8.). Anschließend gelang es dem MTV jedoch durch Arne Weselmann erst auszugleichen (25.) und durch den 2:1-Siegtreffer von Lucas Meyer (67.) drei ganz wichtige Zähler einzufahren.