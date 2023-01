Solomon Okoronkwo debütiert in der Berlin-Liga Ehemaliger Bundesliga-Stürmer will es nochmal wissen

Die Berlin-Liga ist um einen erfahrenen Ex-Profi reicher: Solomon Okoronkwo heuerte in der Winterpause bei einem neuen Verein an.

Gut ein halbes Jahr ist es her, dass Solomon Okoronkwo in Deutschland regelmäßig am Spielbetrieb teilnahm. Damals stand der ehemalige Bundesliga-Angreifer noch beim CFC Hertha 06 unter Vertrag. Nun stand er am Wochenende eine Liga tiefer erneut auf dem Feld. Mit seinen 35 Jahren debütierte er beim 1:1 gegen den BFC Preussen für Berlin Türkspor. Es war sein erster Auftritt in dieser Saison. In Berlin spielte er zuvor bereits ebenfalls für den BDC Dynamo und Hertha BSC.