Solingen-Wald vor Oberliga-Aufstieg - Cirillo-Brüder bleiben

Marco (l.) und Gianluca Cirillo. – Foto: Frank Thomasini

Die 1. Spvg. Solingen-Wald 03 kann am Wochenende den nächsten großen Schritt machen. Der Aufsteiger führt die Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, souverän an und hat die Möglichkeit, gegen den FC Kosova Düsseldorf den Durchmarsch in die Oberliga perfekt zu machen. Passend zur sportlichen Ausgangslage hat der Verein nun auch zwei zentrale Personalien langfristig geklärt: Die Brüder Marco und Gianluca Cirillo bleiben bis 2028.

„Ich freue mich, zwei weitere Jahre bei diesem super Verein zu bleiben, und es werden nicht die letzten Jahre sein. Seit Tag eins haben wir mit den Verantwortlichen, der sportlichen Leitung und dem gesamten Umfeld daran geglaubt und hart dafür gearbeitet, den Oberliga-Aufstieg zu realisieren. Wir können es bereits am kommenden Samstag gegen den FC Kosova realisieren und die nächsten Ziele angreifen“, erklärte Marco Cirillo den Vereinsmedien.

Beide kamen 2024 zur 1. Spvg. Solingen-Wald 03 und haben sich seitdem nicht nur sportlich, sondern auch emotional eng an den Verein gebunden. Aus einem ambitionierten Projekt ist binnen kurzer Zeit eine Erfolgsgeschichte geworden, an der die Cirillo-Brüder maßgeblichen Anteil haben. Erst gelang der Aufstieg in die Landesliga, nun steht der Verein unmittelbar vor dem nächsten Sprung.

Für den Offensivspieler ist die Vertragsverlängerung mehr als eine sportliche Entscheidung. „Ich liebe den Verein, weil wir eine große Familie sind. Wir haben gemeinsam noch viel vor und werden viel Arbeit in weitere Erfolge investieren. Euer Marco geht weiter voran und wird sein Herz voller Leidenschaft für diesen Verein geben, denn einmal 03, immer 03 ist nicht einfach nur so gesagt“, sagte er weiter.

Brams lobt sportliche Qualität und Vereinsnähe

Auch im Verein wird die Verlängerung als deutliches Signal verstanden. Vorsitzender Simon Brams hob nicht nur die sportliche Bedeutung der Brüder hervor, sondern auch deren Rolle im gesamten Vereinsleben. „Ich freue mich sehr, dass beide Jungs zwei weitere Jahre in unseren Reihen bleiben. Die fußballerische Qualität von Gianluca und Marco hat uns in der sportlichen Entwicklung weit nach vorne gebracht. Ich bin mir sicher, dass die Cirillo-Brüder auch in der Oberliga, wenn es denn so kommt, einen bleibenden Eindruck hinterlassen werden und ihre Liebe unserem Verein gegenüber mit Toren, Vorlagen, aber auch mit hundertprozentigem Kämpferherz unterstreichen werden“, führt Brams aus.

Der Vorsitzende sieht inzwischen die ganze Familie im Verein angekommen. „Die ganze Familie Cirillo ist mittlerweile ein fester Bestandteil unserer 03-Familie. Nicht nur Marco und Gianluca, auch Tanja und Andreas identifizieren sich mit dem Verein, sie tragen die 03-DNA im Herzen. Euer Engagement rund um den Verein ist Gold wert. Wie offen und herzlich ihr euch gegenüber unseren Jugendspielern zeigt, ist vorbildlich“, ergänzt der Vereinschef.

Gerade dieser Aspekt spielt in Solingen-Wald eine wichtige Rolle. Die Brüder bringen sich nach Vereinsangaben auch in der Nachwuchsarbeit ein, unterstützen Jugendspieler individuell und prägen damit eine Verbindung zwischen erster Mannschaft und Vereinsbasis, die über den reinen Spielbetrieb hinausgeht.

Varveri: „Mit dem Herzen angeschlossen“

Cheftrainer Gianni Varveri erinnerte daran, dass der Wechsel der beiden Brüder vor rund zwei Jahren durchaus überrascht habe, weil beide sich damals für ein Projekt in der Bezirksliga entschieden. Rückblickend habe sich dieser Schritt für alle Seiten ausgezahlt. „Ich denke, dass es extern vor knapp zwei Jahren einige Fragezeichen gab, als man die Nachricht gelesen hat, dass es beide Cirillo-Brüder zu 03 in die Bezirksliga zieht. Beide haben sich mit zu Identifikationsfiguren entwickelt, investieren viel Aufwand und Einsatz für den Verein, sowohl als Spieler wie auch unterstützend in der Jugend“, erklärte Varveri.

Der Trainer ordnete auch die unterschiedlichen Saisonverläufe der Brüder ein. „Gianluca hatte diese Saison leider nicht die gewünschte Kontinuität, weil ihn Verletzungen etwas zurückgeworfen haben. Jedoch gehört auch dies zu einem Fußballerleben mit dazu. Wichtig ist, diese Momente zu überstehen und daraus stärker hervorzugehen, was er sicherlich auch tun wird“, sagte Varveri.

Marco Cirillo wiederum habe in dieser Spielzeit regelmäßig gezeigt, weshalb er für die Mannschaft so wertvoll ist. „Marco überzeugt Woche für Woche durch sehr starke Leistungen und ist, abgesehen von seiner überragenden individuellen Qualität, auch nie zu schade, sehr viele Meter auf dem Platz zu machen und dahin zu gehen, wo es richtig weh tut. Darüber hinaus ist er auch sehr engagiert, was Teamaktivitäten und Teambuildingmaßnahmen angeht“, schilderte Varveri.

Resvanis sieht nächste Strategieperiode vorbereitet

Auch die sportliche Leitung misst den Verlängerungen große Bedeutung bei. Peter Resvanis sieht in den Unterschriften nicht nur Planungssicherheit, sondern auch ein Bekenntnis zum eingeschlagenen Weg. „Beide Jungs haben maßgeblichen Anteil am Erfolg der Strategieperiode eins und werden eine noch wichtigere Rolle in der Strategieperiode zwei einnehmen. Ich hoffe, dass alle, und nicht nur Menschen im Umfeld der 03-Familie, den Stellenwert der Spieler-Statements begriffen haben“, erklärte Resvanis bei der Verkündung.

Für den Sportlichen Leiter ist die Verbindung aus sportlicher Qualität und Identifikation entscheidend. „Fußball besteht aus Talent, aber auch aus Identifikation. Einen konsequenten, gemeinsamen Weg zu gehen, war das Ziel, welches noch nicht final erreicht ist. Wir mussten viele Lektionen lernen, und nun ist es Leidenschaft, die nicht mehr aufzuhalten sein wird“, sagte Resvanis.

Auch Gianluca Cirillo blickt mit Stolz auf die Entwicklung zurück. „Ich bin sehr glücklich, dass ich weitere zwei Jahre in diesem Klub spielen werde. Die Mannschaft ist wie eine Familie, auch in den schweren Zeiten, die ich nun hinter mir lassen werde. Mein Bruder und ich sind in der Bezirksliga bei Platz acht in der Winterpause eingestiegen. Eine intensive Zusammenarbeit mit Peter Resvanis mit klaren Zielvorgaben hat begonnen, und nun können wir es bereits nächste Woche schaffen“, meint er.

Der Satz beschreibt die Entwicklung der vergangenen Monate ziemlich genau: Aus einem ambitionierten Projekt ist ein Tabellenführer geworden, der kurz vor der Oberliga steht. „Das macht mich stolz und zeigt, welche gute Arbeit auf und neben dem Platz geleistet wurde. Ich bin überglücklich, mit meinen besten Freunden in einer Mannschaft erfolgreichen Fußball spielen zu können. Wir sind mit Solingen zurück auf der Landkarte des Fußballs“, sagte Gianluca Cirillo.

Für Solingen-Wald ist die Verlängerung der Brüder damit ein doppeltes Signal. Sportlich bleiben zwei prägende Spieler erhalten, emotional wird der eingeschlagene Weg noch einmal bestätigt. Sollte am Wochenende auch der Aufstieg gelingen, wäre es der nächste Höhepunkt einer Entwicklung, die in kurzer Zeit erstaunlich viel Fahrt aufgenommen hat.

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