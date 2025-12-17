So sucht die SG Unterrath nach einem neuen Trainer

Sowohl auf als auch abseits des Platzes war es ein turbulentes Wochenende für die SG Unterrath. Bereits am Freitag hatte Unterraths Sportlicher Leiter Tom Ivancic seinem Trainer Deniz Aktag den Stuhl vor die Tür gesetzt. Offiziell als Reaktion auf Aussagen, die Aktag in einem Gespräch mit unserer Redaktion unmittelbar zuvor getätigt hatte.
"Da sind Unwahrheiten gesagt worden, die ich so nicht stehen lassen konnte", erklärte Ivancic auf Anfrage. Nach einem kurzfristig anberaumten Gespräch war das Aus des Trainers besiegelt. Dass Deniz Aktag schon auf der Rückfahrt nach Hause ein "Gefühl der Befreiung" verspürte, sagt auch einiges aus. Um das Verhältnis zwischen Klub und Coach, der zuletzt öffentlich um mehr Unterstützung bat, war es unabhängig von besagtem Artikel nicht mehr allzu gut bestellt. "Ich denke, die Entscheidung war für beide Seiten die beste", befand auch Aktag.
Im letzten Spiel in diesem Kalenderjahr stand U19-Coach Niklas Leven in der Verantwortung. Er erlebte eine wilde Achterbahnfahrt, die gut in das Gesamtbild des Wochenendes passte. Beim 4:4 bei den VSF Amern gab die SGU zunächst eine 3:1-Führung und in der Nachspielzeit noch einmal einen 4:3-Vorsprung aus der Hand. Anstatt auf Rang acht überwintert die Mannschaft um Kapitän Michael Blum auf Platz zehn mit lediglich zwei Zählern Vorsprung auf die DJK Gnadental, die den möglichen Relegationsrang 14 belegt. Die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen, wird die primäre Aufgabe des künftigen Trainers im neuen Jahr sein
Wer in 2026 dann an der Seitenlinie steht, ist derweil unklar. "Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet. Natürlich habe ich auch einen Plan B und C in der Tasche", sagt Ivancic. Dass Leven die Mannschaft auch in der Rückrunde coachen wird, ist ausgeschlossen. Schließlich ist der erfolgreiche Jugendtrainer mit der U19 gerade erst in die DFB-Nachwuchsliga aufgestiegen und darf sich mit seinem Team nun im neuen Jahr auf Duelle mit Werder Bremen oder der Fortuna freuen. „Eine solche Doppelrolle wäre in der A-Junioren Niederrheinliga vielleicht noch gegangen. In der DFB-Nachwuchsliga funktioniert das nicht“, erklärte Leven.
Klar ist also, dass Toma Ivancic einen neuen Mann aus dem Hut zaubert. Dieser muss dabei nicht zwingend von Außen kommen. Übernimmt sogar Ivancic selbst am Ende das Zepter? Ganz abwegig erscheint das trotz der vielfältigen Aufgaben des 60-Jährigen im Verein nicht. Denn Ivancic selbst ließ sich entlocken, für den kommenden Sommer schon eine Lösung parat zu haben. Heißt: Der Sportliche Leiter sucht für die Rückserie einen Übergangstrainer. Es wäre nicht das erste Mal, dass der „Chef“ selbst in die Bresche springt und aushilft, wo Not am Mann ist.
