So sucht die SG Unterrath nach einem neuen Trainer

Wer in 2026 dann an der Seitenlinie steht, ist derweil unklar. "Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet. Natürlich habe ich auch einen Plan B und C in der Tasche", sagt Ivancic. Dass Leven die Mannschaft auch in der Rückrunde coachen wird, ist ausgeschlossen. Schließlich ist der erfolgreiche Jugendtrainer mit der U19 gerade erst in die DFB-Nachwuchsliga aufgestiegen und darf sich mit seinem Team nun im neuen Jahr auf Duelle mit Werder Bremen oder der Fortuna freuen. „Eine solche Doppelrolle wäre in der A-Junioren Niederrheinliga vielleicht noch gegangen. In der DFB-Nachwuchsliga funktioniert das nicht“, erklärte Leven.

Übernimmt Ivancic selbst?