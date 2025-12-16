Deniz Aktag hat schnell einen neuen Klub gefunden. – Foto: Andreas Bornewasser

Deniz Aktag wird neuer Trainer bei DV Solingen Landesliga, Gruppe 1: Einen Tag nach dem Rückzug des Trainerteams um Engin Kizilarslan hat der DV Solingen einen neuen Trainer: Deniz Aktag, von dem sich erst drei Tage zuvor die SG Unterrath in beiderseitigem Einvernehmen getrennt hatte. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 SC Kapellen TuRU 80 SC Velbert FC Remscheid + 15 weitere

Vor dem letzten Spiel der Hinrunde hatten sich die Wege des Düsseldorfer Landesligisten SG Unterrath und von Trainer Deniz Aktag getrennt. Knapp zwei Jahre lang hatte Aktag die Unterrather trainiert und in der Spielklasse auch stabilisiert. So kam die Trennung letztlich überraschend, ging dabei wohl auch auf einen Artikel der Rheinischen Post zurück, in dem er die Einsetzung eines Kaderplaner eingefordert hatte, um die Doppelbelastung für sich abzudämpfen.

Aktag wollte eigentlich zur Ruhe kommen Nach der Trennung, die Aktag in der vorigen Woche als folgerichtig bezeichnete, wollte er eigentlich erst einmal ein wenig zur Ruhe kommen und einige Wochen nichts tun, ehe er sich entscheiden wollte, ob er in der laufenden Saison noch eine Aufgabe übernehmen wolle.

>>> Deniz Aktag bei FuPa Nun gibt es aber Entwicklungen, die sich so nicht immer voraussehen lassen, und dazu gehört wohl auch der Umstand, dass bei einem weiteren Verein der Trainer nicht weitermachen wollte - und das ist für Aktag nicht irgendein Klub. Denn bei DV Solingen, als Dritter sieben Plätze besser in der Landesliga platziert als Aktags Unterrather und so durchaus mit Aufstiegschancen, hatte Coach Engin Kizilarslan mit seinem Trainerteam am Montag die Reißleine gezogen, auch hier waren unüberbrückbare Differenzen letztlich der Trennungsgrund, in diesem Fall mit dem neuen Vereinsvorstand. Und hier kam dann gleich Aktag ins Spiel. Für 16 Spiele hatte er in der Saison 2021/22 den DV bereits in der Bezirksliga trainiert (14 Siege, ein Remis, eine Niederlage) - das Kapitel endete mit Platz eins und dem Aufstieg in die Landesliga. In diese Spielklasse wechselte dann auch Aktag, es ging für ihn allerdings zum Rather SV.