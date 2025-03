So sieht die Regionalliga-Tabelle ohne KFC Uerdingen & 1. FC Düren aus

Türkspor Dortmund hat aus der Regionalliga West bereits zurückgezogen und für einen Wirbel in der Tabelle gesorgt. Da der KFC Uerdingen und der 1. FC Düren vor der Insolvenz stehen, ist die Zukunft ungewiss. Damit ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, dass beide Klubs vorzeitig zurückziehen, es ist aber durchaus eine Möglichkeit. Deshalb zeigt euch FuPa, wie sich die Tabelle in den drei möglichen Fällen verändern würde (Stand: 18. März).