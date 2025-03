KFC Uerdingen steht wohl doch vor Insolvenz

Insolvenz nicht mehr abzuwenden - Neun-Punkte-Abzug ab April?

Thomas Ellrich ist seit Ende Januar der vorläufige Insolvenzverwalter des KFC Uerdingen. Er hat sich in einem Gespräch mit der Westdeutschen Zeitung ausführlich über die Lage des Traditionsvereins geäußert. Demnach wird der KFC Uerdingen ab April 2025 in die Insolvenz gehen müssen und neun Punkte in der Regionalliga West verlieren, weshalb der Klassenerhalt kaum noch zu schaffen wäre. Außerdem ist es auch so, dass der Spielbetrieb, also die Beendigung der Saison, noch nicht gewährleistet sei.

Vorstandschef Thomas Platzer und Berater Mehmet Eser haben dem Vernehmen nach bis zu diesem Dienstag Zeit gehabt, Mittel zu beschaffen, um die Insolvenz abzuwenden. In der vergangenen Woche erklärte Eser, dass er die Saison bis zum Ende durchfinanzieren würde, damit wäre aber lediglich der Spielbetrieb gesichert. Ausreichend Liquidität, um die Insolvenz abzuwenden, gäbe es auch dann nicht.

KFC braucht Liquidität, keine Absichtsbekundungen

Hierzu teilte Ellrich in der WZ mit: "Hier geht es dann um die Finanzierung des Spielbetriebs nach einer Insolvenzeröffnung. Bislang habe ich dafür ausschließlich mündliche Zusicherungen bekommen, dass finanzielle Beiträge geleistet werden sollen. Eine Absichtsbekundung ist in der jetzigen Situation allerdings nicht ausreichend. Deshalb hatte ich darum gebeten, auch diese bis Mitte März mit Liquidität zu unterlegen." Der vorläufige Insolvenzverwalter führt fort, dass diese Mittel zeitnah zur Verfügung stehen müssen, ansonsten sei auch der Spielbetrieb in der Insolvenz nicht abgesichert.

In der Insolvenz? Ja, die sei laut WZ überhaupt nicht mehr abzuwenden. "Ich kann nicht erkennen, dass die Überschuldung sowie die eingetretene Zahlungsunfähigkeit noch rechtzeitig beseitigt werden können," schildert Ellrich zum aktuellen Stand. Die entscheidenden Worte folgen prompt: „Ich gehe davon aus, dass das Insolvenzverfahren am 1. April eröffnet wird.“ Sollten aber bis Ende März noch entsprechende Zahlungseingänge einlaufen, könne es immer noch eine Rettung geben. Dies scheint zur Zeit aber nicht realistisch.

Stellungnahme des KFC-Vorstands

Die Aussagen von Ellrich, der für die Anwaltskanzlei Voigt Salus arbeitet, kamen beim Vorstand des KFC Uerdingen nicht gut an. Noch am späten Montagabend veröffentlichte der Verein diese Stellungnahme: "Es ist nichts Neues, dass unsere Arbeit aus allen möglichen Kanälen schwer gemacht wird und unsere Bemühungen, die Insolvenz abzuwenden, von vielen Seiten torpediert werden. Wir arbeiten mit Hochdruck daran den Verein zu retten und lassen uns auch weiterhin nicht von diesem Weg abbringen. Darüber hinaus haben wir eine andere Meinung zur Insolvenzabwendung als die heute in der Westdeutschen Zeitung veröffentlichte und sind weiterhin zuversichtlich, diesen Weg erfolgreich gehen zu können. Auch haben wir andere Informationen über den aktuellen Stand, als heute, zufällig einen Tag vor der Mitgliederversammlung, in die Öffentlichkeit gegeben wurden. Hier wurden offensichtlich Kompetenzen überschritten und Empfehlungen zu den Wahlen gegeben, die nur in den Bestimmungsbereich des Vereins fallen. Auch zeigen wir uns sehr verwundert, dass die anstehenden Termine mit den Gläubigern nicht abgewartet werden und offensichtlich eine Meinung vorgegeben werden soll."

Rückzug ohne Eingänge auch möglich

Dass der (neue) Vorstand des KFC Uerdingen seit Wochen bemüht ist, die Insolvenz abzuwenden, daran bestehen spätestens nach der Absichtserklärung von Eser keine Zweifel. Aus Sicht des Insolvenzverwalters ist es aber natürlich auch nur logisch, entsprechend positive Zukunftsprognosen nur dann zu tätigen, wenn Liquidität vorhanden ist - und nur darum geht es aktuell beim Klub aus der Regionalliga West. Nach den jüngsten Aussagen scheinen die Insolvenz samt Neun-Punkte-Abzug (KFC hätte dann nur noch zwölf Punkte und damit würden neun bis zehn Punkte auf einen Nichtabstiegsplatz fehlen) ebenso realistisch wie ein Radikalschnitt bei Türkspor Dortmund, die sich in der vergangenen Woche aus der Regionalliga zurückgezogen haben.

Nur eine Sache ist gewiss: Der KFC Uerdingen ist immer für eine Pointe gut, weshalb eine Last-Minute-Rettung nicht mal gänzlich abwegig wäre. Wie die Mitgliederversammlung des Vereins läuft, erfahrt ihr auf FuPa.