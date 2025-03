Regionalliga West bald Pleiteliga: 1. FC Düren ebenfalls vor Insolvenz

Die Regionalliga West wird mehr denn je zur einer Pleiteliga. Türkspor Dortmund hat in der vergangenen Woche auch aus wirtschaftlichen Gründen zurückgezogen. Laut vorläufigem Insolvenzverwalter geht der KFC Uerdingen im April in seine nächste Insolvenz, die scheinbar auch auf den 1. FC Düren wartet.

Türkspor Dortmund hat zurückgezogen

"Diese Entscheidung ist nicht leicht gefallen, aber sie ist unausweichlich. Finanzielle Engpässe, fehlende Unterstützung und unsere sportliche Situation haben es unmöglich gemacht, weiterzumachen", teilte Klubchef Dr. Akin Kara in einem Schreiben an die Mannschaft von Türkspor Dortmund. Damit war das Aus des erstmaligen Regionalliga-Aufsteigers in der Premierensaison besiegelt.

KFC wohl ab April in der Insolvenz

Beim KFC Uerdingen steht die Insolvenz spätestens seit Januar im Raum, denn da wurden mehrere Insolvenzanträge (Finanzamt, AOK) beim Amtsgericht Krefeld eingereicht. Seither überprüft der vorläufige Insolvenzverwalter Thomas Ellrich die Verbindlichkeiten und Liquidität des Klubs, dessen Berater Mehmet Eser zuletzt die Finanzierung des Spielbetriebs bis Saisonende zugesichert hat. Laut Ellrich muss der KFC aber im April ein weiteres Mal in die Insolvenz, das ist zumindest der aktuelle Stand, da entsprechende Einnahmen durch Sponsoren fehlen. Absichtserklärungen reichen nicht aus, auch für den Spielbetrieb ab April braucht der Klub die entsprechenden Gelder, da das Insolvenzgeld (drei Monate) dann auch auslaufe.

1. FC Düren hat "enorme" Schulden

Rund um den 1. FC Düren ranken sich schon länger Gerüchte um einen freiwilligen Rückzug aus der Regionalliga West ab Sommer, dabei läuft es sportlich gut. Das Team von Kristopher Fetz spielt eine gute Rolle und belegt Rang neun. Laut Aachener Zeitung "spitzt sich die Lage beim 1. FC Düren" zu. So musste sich der Hauptverein für die Bezahlung des Sicherheitsdienstes im Mittelrheinpokalspiel gegen Alemannia Aachen sogar 5000 Euro von der Jugend leihen. Karsten Schümann, Vizepräsident des FCD, teilte der Zeitung mit, dass die Schulden des Klubs „enorm“ seien. Zur Zukunft des Vereins sagt er: „Ich hätte es mir nicht so schwer vorgestellt. Natürlich denkt man bei manchen Dingen schon darüber nach, warum man sich das Ganze angetan hat. Aber eine Insolvenz ist ein Neuanfang, egal ob es dann in der Regional- oder Mittelrheinliga weitergeht.“ Seit Januar hat die Mannschaft des FCD keine Gehälter mehr erhalten.

Auf Uerdingen und Düren warten Neun-Punkte-Abzüge

Das Insolvenzgeld könnte den Spielbetrieb beim 1. FC Düren theoretisch bis zum Saisonende (Spielbetrieb: 17. Mai, reguläres Ende: 30. Juni) sichern. Während der KFC Uerdingen scheinbar unmittelbar vor dem Neun-Punkte-Abzug in der Regionalliga West (Strafe laut Regelwerk des Westdeutschen Fußballverbands, wenn bei einem Verein während der laufenden Saison die Insolvenz eröffnet wird) steht, ginge es beim 1. FC Düren erstmal mit einem vorläufigen Insolvenzverfahren los. Düren hat aktuell 35 Punkte und damit 14 Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. Hier wäre ein sportlicher Klassenerhalt bei einem Neun-Punkte-Abzug sogar realistisch, anders als bei Uerdingen. Der KFC hätte nur noch zwölf Punkte und wäre damit abgeschlagen zum Rest.