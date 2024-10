»So noch nie erlebt«: FVI-Verletzungsmisere nimmt dramatische Züge an

Der FV Illertissen durfte am gestrigen Dienstagabend nach vier Niederlagen in Folge in der Regionalliga Bayern aufatmen. Zuhause gegen Viktoria Aschaffenburg holten die Illertaler einen knappen, aber verdienten 1:0-Sieg. Tabellenplatz vier, wieder in der Spur - alles gut also beim FVI? Das kann man so nicht behaupten. Denn den Verantwortlichen bereitet eine fast schon unheimliche Verletzungsmisere Kopfzerbrechen. Die ohnehin angespannte personelle Lage hat sich rund um die Partie gegen die Viktoria nämlich noch einmal zugespitzt...