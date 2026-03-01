 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

So lief der erste Fußball-Sonntag des Jahres in Hamburg

Der März wird am Sonntagmorgen schon um 10.45 Uhr mit dem Gastspiel der TuS Dassendorf beim USC Paloma eröffnet! Damit aber nicht genug: vier weitere Oberliga-Duelle, Spannung in der Landesliga und reichlich Bezirks- und Kreisliga-Fußball erwarten euch am 1. März.

Achtung, die Gegner lauern!
Achtung, die Gegner lauern! – Foto: Felix Schlikis

Eine Auswahl von Spielen am 1. März 2026

Heute, 14:00 Uhr
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
3
1
Abpfiff

Heute, 10:45 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
1
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch
0
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma II
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
1
1
Abpfiff

Heute, 12:45 Uhr
SV Groß Borstel
SV Groß BorstelGroß Borstel
SC Sperber
SC SperberSC Sperber
0
0
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
TuS Berne
TuS BerneTuS Berne
SC Schwarzenbek
SC SchwarzenbekSchwarzenbek
4
0
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
Dersimspor Hamburg
Dersimspor HamburgDersimspor
Sport-Club Eilbek
Sport-Club EilbekSC Eilbek II
5
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
TuS Holstein Quickborn
TuS Holstein QuickbornHolst.Quickb
SC Egenbüttel
SC EgenbüttelEgenbüttel
1
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Kummerfelder SV
Kummerfelder SVKummerfeld
Heidgrabener SV
Heidgrabener SVHeidgraben
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Cosmos Wedel
SC Cosmos WedelCosmos Wedel
Moorreger SV
Moorreger SVMoorreger SV
6
2
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
FC Winterhude Hamburg
FC Winterhude HamburgWinterhude
TuS Hamburg
TuS HamburgTuS Hamburg
10
2
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
SV West-Eimsbüttel
SV West-EimsbüttelWest-Eimsb.
SV Eidelstedt
SV EidelstedtEidelstedt
1
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Krupunder/Lohkamp
SV Krupunder/LohkampSV Lohkamp
Groß Flottbeker SpVgg
Groß Flottbeker SpVggGr. Flottbek
2
4
Abpfiff

