So lief der erste Fußball-Sonntag des Jahres in Hamburg

Am 1. März geht es in Hamburg und drumherum weiter mit dem ersten Spieltag des Jahres - und mancherorts starten die Mannschaften schon am Morgen durch. Gespielt wird in allen Ligen, allerdings stehen nur noch fünf Oberliga- und Landesliga-Spiele an. Klickt euch durch, ihr findet auf FuPa alle Ergebnisse, zudem Ticker, Daten und auch mehr!
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: