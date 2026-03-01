So lief der erste Fußball-Sonntag des Jahres in Hamburg

Achtung, die Gegner lauern! – Foto: Felix Schlikis

Am 1. März geht es in Hamburg und drumherum weiter mit dem ersten Spieltag des Jahres - und mancherorts starten die Mannschaften schon am Morgen durch. Gespielt wird in allen Ligen, allerdings stehen nur noch fünf Oberliga- und Landesliga-Spiele an. Klickt euch durch, ihr findet auf FuPa alle Ergebnisse, zudem Ticker, Daten und auch mehr!

