Pascal Weber, Arne Wessels und Conor Tönnies (v.l.n.r.) machten die Oberliga bislang unsicher. – Foto: Profilbilder

So läuft es bei den besten Torjägern in der Oberliga In der höchsten Amateurklasse am Niederrhein zeigen sich die Defensivreihen üblicherweise besonders geizig, was gegnerische Treffer angeht – außer wenn Arne Wessels mit der SpVg Schonnebeck auf den Rasen tritt.

Zweimal Schonnebeck und eine Dreiergruppe schafften es auf das Treppchen. Dabei konnte das furiose Sturm-Duo um Arne Wessels und Conor Tönnies beinahe davon ablenken, dass ein ebenfalls 19-Jähriger für den TSV Meerbusch groß aufspielt.

Platz 1 Nach einer unvergleichlichen Halbserie in der fünfthöchsten Spielklasse steht Arne Wessels die Zukunft offen. Talentspähern war der 19-Jährige natürlich schon vor der laufenden Saison ein Begriff. Dass Wessels mit 20 Treffern und 13 Vorlagen in derart kurzer Zeit leistungstechnisch das nächste Level erreichte, war in dieser Form kaum zu erwarten. Bekannterweise hat sich der wieselflinke Angreifer schon für eine nächste Station entschieden. Bei der U23 von Borussia Dortmund soll er Drittliga-Luft schnuppern dürfen und – bei entsprechender Entwicklung – vielleicht sogar ein Thema für die "Großen" in der Bundesliga werden. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.