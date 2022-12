So kam’s zum Spielabbruch in Salmrohr Rheinlandliga: Ellscheid verliert Trainer und gewinnt Heimspiel. Wie das FSV-Spiel gewertet wird, ist noch unklar.

So lief es am Wochenende in den übrigen Partien der Fußball-Rheinlandliga mit regionaler Beteiligung:

TuS Mayen – SG Schneifel-Stadtkyll 1:1 (0:0)

Beide Mannschaften taten sich auf dem tiefen Platz im Nettetalstadion mit einem gepflegten Fußballspiel schwer, wobei die Hausherren im ersten Abschnitt besser mit den schwierigen Bedingungen klarkamen. Mayen profitierte von Schneifeler Fehlern und hatte mehr Spielanteile. Nach einer torlosen ersten Hälfte steigerten sich die Schneifel-Kicker und spielten besser nach vorne. Nach Ecke von Markus Diehl traf Klaus Hamper per Kopf zur Gästeführung (54.). Moitzheim und der eingewechselte Görres verpassten das zweite Tor, was in der Schlussphase bestraft wurde. Nach Foul von Alexander Zapp (hohes Bein) verwandelte TuS-Angreifer Tobias Loosen den Strafstoß zum 1:1 (89.). Schneifel-Spielertrainer Stephan Simon bilanzierte: „Wir gingen etwas glücklich torlos in die Kabine, aber haben nach dem Seitenwechsel intelligenter gespielt und von Mayener Fehlern profitiert. Nach unserer Führung erhöhte die TuS den Offensivdruck, dem wir leider nur bis zur 89. Minute standhielten. Wir wollten punkten, weshalb wir mit dem Remis ganz gut leben können.“

Schneifel-Stadtkyll: Simon – Babendererde, Diehl, Hamper, Moitzheim, Pidde (83. Görres), Schüler (18. Lenerz, 82. Heck), Johanns, Zapp, Bück, Weberskirchk

Schiedsrichter: Robert Milz (Klosterkumbd)

Zuschauer: 175

Tore: 0:1 Klaus Hamper (54.), 1:1 Tobias Loosen (89.)

FV Morbach – SG Malberg 5:0 (2:0)

Nach 26 Minuten erzielte Maximilian Schemer per Abstauber die Führung für die Morbacher. Noch vor der Pause erhöhte Max Heckler auf 2:0 für die Hunsrücker, ehe er kurz nach dem Wiederbeginn auch die Tore zum 3:0 (54.), 4:0 (72.) erzielte. „Max hat es verdient heute im Rampenlicht zu stehen, dennoch war es von der gesamten Mannschaft eine sehr konzentrierte und gute Leistung von der ersten Minute an“, resümierte FVM-Trainer Thorsten Haubst die Partie. Besonders kurios: vor dem 5:0 (85.) kam Heckler an der Grundlinie zu Fall, der Pfiff des Schiedsrichters bleibt allerdings aus. Der gegnerische Torwart rechnete damit, dass der Ball im Aus war und legte sich die Kugel zum Abstoß bereit. Gedankenschnell schaltete Heckler und schoss den Ball zum 5:0 ins Tor.

FV Morbach: Görgen – Petry, Koster, Schell, Schemer (72. Fuchs), Servatius (72. Kaiser), Klassen (86. Barela), Marcel Schultheis, Heckler (87. Kraiczy), Martin Schultheis, Meeth (77. Eibes)

Schiedsrichter: Gregor Loosen (Treis-Karden)

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 (26.) Maximilian Schemer, 2:0 (45.) Max Heckler, 3:0 (54.) Max Heckler, 4:0 (72.) Max Heckler, 5:0 (85.) Max Heckler)

SG Ellscheid – SG Eintracht Mendig/Bell ⇥5:1 (4:0)

Am zweiten Advent gelang der SG Ellscheid mit einem überzeugenden Start-Ziel-Sieg gegen Mendig/Bell der erste Saisonsieg, der von 100 Zuschauern gefeiert wurde. Mit nun vier Punkten schöpfen die Vereinigten aus Ellscheid, Strohn, Gillenfeld, Steiningen und Udler neuen Mut im Abstiegskampf. Bastian Schmitz eröffnete den Torreigen und traf im ersten Durchgang gleich zwei Mal (13., 40.). Kai Gayer und Tom Hallebach krönten eine perfekte erste Hälfte und sorgten für eine 4:0-Pausenführung. Kurz nach Wiederanpfiff netzte Marcel Riemann ein (48.), und Mendig gelang nach gut einer Stunde nur noch der Ehrentreffer. Andreas Alt, Ellscheids Sportlicher Leiter, fand lobende Worte: „Das war ein Sieg für die Moral, der dank einer sehr effektiven ersten Hälfte zustande kam. Wir standen hinten sehr kompakt und haben uns offensiv gute Chancen herausgespielt. Am Ende war auf Mendiger Seite die Luft raus.“ Auf dem Spielberichtsbogen fungierte SGE-Akteur Christoph Gräfen als Spielertrainer.

Ellscheid: Baur – Schäfer (85. Butzen), Peter (70. B. Häb), Schmitz (73.), Gayer, Riemann, Hallebach (79. Kröffges), Michels, Gräfen, Zens, Boos

Schiedsrichter: Matthias Munkler (SV Leiwen-Köwerich)

Zuschauer: 100

Tore: 1:0, 4:0 Bastian Schmitz (13., 40.), 2:0 Kai Gayer (14.), 3:0 Tom Hallebach (16.), 5:0 Marcel Riemann (48.), 5:1 Mendigs Torschütze unbekannt (64.)