So kamen der MSV Duisburg und 1. FC Bocholt ins Pokal-Halbfinale

Im Halbfinale um den Niederrheinpokal treffen am Samstag (15 Uhr, FuPa-Liveticker) der 1. FC Bocholt und der MSV Duisburg aufeinander. Dem Sieger winkt der Einzug in das Finale und die Chance auf den DFB-Pokal. Der Weg bislang war für beide Mannschaften durchaus mit der ein oder anderen Hürde versehen. So verlief der Weg ins Halbfinale.
Jeweils vier Partien haben beide Mannschaften im laufenden Wettbewerb bereits hinter sich gebracht. Der 1. FC Bocholt blieb dabei ohne Gegentor. In der ersten Runde schlugen die "Schwatten" die DJK Sportfreunde Katernberg klar mit 6:0. In der zweiten Runde gab es einen ungefährdeten 2:0-Erfolg beim SC Velbert. Ebenfalls mit 2:0 schaltete der FCB im Achtelfinale den Ligakonkurrenten SSVg Velbert aus. Die bislang schwierigste Aufgabe wartete im Viertelfinale. Dort gab es einen umkämpften wie umjubelten 1:0-Sieg gegen Rot-Weiß Oberhausen. Charles Herrmann erzielte in der 110. Minute den einzigen Treffer des Abends.
Auch der MSV Duisburg startete mit einem Kantersieg in die Pokalsaison. Im Rheydter Grenzlandstadion gab es ein 7:0 gegen Victoria Mennrath. Deutlich schwerer taten sich die Zebras in der zweiten Runde bei Union Nettetal. Der eingewechselte Thilo Töpken traf erst in der Verlängerung zum 2:1-Endstand. Im Achtelfinale schaltete der MSV dann vor rund 10.000 Zuschauern den KFC Uerdingen in der Grotenburg aus. Im Viertelfinale blieb der SV Sonsbeck beim 0:3 ohne Chance.
Victoria Mennrath – MSV Duisburg 0:7
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Jacob Küppers (76. Alex Alexandrov), Samuelson Forestal, Noah Kubawitz, Maximilian Lambertz (61. Moussa Coulibaly), Paul Szymanski (61. Jonah Tiskens), Miguel Werner (69. Lukas Heller), Paul Trützschler, Johannes Minkiti (63. Vasiko Gogolidze) - Trainer: Marc Trostel
MSV Duisburg: Julius Paris, Tobias Fleckstein (46. Jesse Tugbenyo), Mert Göckan, Niklas Jessen, Ben Schlicke, Florian Egerer, Conor Noß (64. Gabriel Sadlek), Jannik Zahmel, Thilo Töpken (64. Tim Heike), Maximilian Dittgen (64. Jan-Simon Symalla), Dennis Borkowski (46. Leon Müller) - Trainer: Dietmar Hirsch
Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski (Remscheid)
Tore: 0:1 Thilo Töpken (15.), 0:2 Thilo Töpken (19.), 0:3 Dennis Borkowski (37. Foulelfmeter), 0:4 Conor Noß (45.+1), 0:5 Conor Noß (57.), 0:6 Tim Heike (80.), 0:7 Gabriel Sadlek (85.)
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 – 1. FC Bocholt 0:6
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Dominik Hendricks, Nils Unger, Luca Campe, Christopher Löffler, Marcel Welscher, Yves Busch, Alain Hansmann-Jackson, Maurice Tavio Y Huete, Timo Conde, Jeremy Metzler - Trainer: Sascha Hense
1. FC Bocholt: Lucas Fox, Dawyn-Paul Donner (46. Maik Amedick), Philipp Hanke, Kasper Harbering (57. Linus Olthoff), Jonas Carls, Isaak Akritidis (28. Noah Michaels), Bogdan Shubin, Nicolas Hirschberger, Cedric Euschen (46. Patrick Kurzen), Aaron Bayakala, Arnold Budimbu (46. Johannes Dörfler) - Co-Trainer: Gabriele Di Benedetto
Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 410
Tore: 0:1 Cedric Euschen (7.), 0:2 Cedric Euschen (11.), 0:3 Nicolas Hirschberger (39.), 0:4 Nicolas Hirschberger (42.), 0:5 Patrick Kurzen (49.), 0:6 Johannes Dörfler (73.)
SC Union Nettetal – MSV Duisburg 1:2 n.V.
SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Wilhelm Wolters (72. Daniel Pfaffenroth), Niklas Götte, Florian Heise, Maurits Kerkman (116. Giosué Joel Mangano), Pascal Schellhammer, Phillip Spickenbaum (94. Luka Drca), Leon Chuontu Tumbarinu (46. Noel Gergorec), Mats Platen (78. Tomi Alexandrov), Chisato Suda, Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc
MSV Duisburg: Omer Hanin, Tobias Fleckstein, Mert Göckan (59. Jan-Simon Symalla), Niklas Jessen, Ben Schlicke, Gabriel Sadlek, Conor Noß (78. Christian Viet), Steffen Meuer (46. Jesse Tugbenyo), Maximilian Dittgen, Andy Visser (46. Thilo Töpken), Florian Krüger (46. Can Coskun) - Trainer: Dietmar Hirsch - Co-Trainer: Marvin Höner - Co-Trainer: Leon Welter
Schiedsrichter: Ramon Leon Falke - Zuschauer: 1500
Tore: 0:1 Thilo Töpken (58. Foulelfmeter), 1:1 Noel Gergorec (61.), 1:2 Thilo Töpken (110.)
SC Velbert – 1. FC Bocholt 0:2
SC Velbert: Yannick Ruhs, Albin Rec (56. Robin Strohmenger), Makuntima Ntuku, Marc Aaron Kleiner, Tobias Doil, Laurens Bock, Naoufal El Hamdani (64. Linus Kaminski), Phil Pape, Mariano-Valerio Manno (77. Alper Islam), Jovan Gudalovic (64. Moritz Overfeld) (72. Simon Prenaj), Prosper Malua-Kikangila - Trainer: Christian Britscho
1. FC Bocholt: Haakon Johannes Pomorin, Philipp Hanke, Kasper Harbering (46. Marvin Lorch), Maik Amedick, Jonas Carls, Ensar Celebi (46. Johannes Dörfler), Jan Holldack (46. Maximilian Adamski), Bogdan Shubin, Nicolas Hirschberger, Cedric Euschen (65. Noah Michaels), Aaron Bayakala - Co-Trainer: Gabriele Di Benedetto
Schiedsrichter: Fynn Gottschalk (Kempen) - Zuschauer: 140
Tore: 0:1 Nicolas Hirschberger (51.), 0:2 Nicolas Hirschberger (58.)
KFC Uerdingen – MSV Duisburg 1:3
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You (88. Maximilian Dimitrijevski), Alexander Lipinski (67. Dave Fotso Youmssi), Yasin-Cemal Kaya (67. Batuhan Özden), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (63. Adam Tolba), Nedzhib Hadzha, Noah Tomson, Etienne-Noel Reck (63. Ephraim Kalonji) - Trainer: Julian Stöhr
MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter (63. Niklas Jessen), Can Coskun, Ben Schlicke, Jesse Tugbenyo, Conor Noß (67. Florian Egerer), Christian Viet (46. Florian Krüger), Patrick Sussek (46. Maximilian Dittgen), Thilo Töpken (46. Jan-Simon Symalla), Maximilian Dittgen - Trainer: Dietmar Hirsch
Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen) - Zuschauer: 9341
Tore: 0:1 Joshua Bitter (16.), 0:2 Christian Viet (20. Handelfmeter), 0:3 Thilo Töpken (43.), 1:3 Yasin-Cemal Kaya (85.)
SSVg Velbert – 1. FC Bocholt 0:2
SSVg Velbert: Luis Plath, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte, Max Machtemes, Ismail Remmo, David Glavas (71. Timo Mehlich), Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan, Robin Hilger, Leon Jonah Lepper (71. Beyhan Ametov), Haruto Idoguchi (84. Baran Seker) - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel
1. FC Bocholt: Lucas Fox, Philipp Hanke, Julian Riedel, Maik Amedick, Jeff Mensah (30. Patrick Kurzen), Jonas Carls, Jan Holldack (83. Bogdan Shubin), Nicolas Hirschberger (79. Cedric Euschen), Aaron Bayakala (55. Marvin Lorch), Stipe Batarilo (87. Dawyn-Paul Donner), Arnold Budimbu - Co-Trainer: Gabriele Di Benedetto
Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 420
Tore: 0:1 Patrick Kurzen (36.), 0:2 Arnold Budimbu (82.)
SV Sonsbeck – MSV Duisburg 0:3
SV Sonsbeck: Jan Fauseweh (79. Kenan Mehmedovic), Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Philipp Elspaß, Ruben Joan Martens, Philip Pokora, Linus Krajac (80. Christoph Elspaß), Semih Güngör (69. David Somodi), Marco De Stefano (58. Luca Janßen), Klaus Keisers, Niklas Binn (79. Mahmud Sahintürk) - Trainer: Heinrich Losing - Co-Trainer: Jan Schmitz - spielender Co-Trainer: Christoph Elspaß
MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein (73. Niklas Jessen), Joshua Bitter, Can Coskun, Mert Göckan (59. Maximilian Dittgen), Ben Schlicke, Leon Müller, Rasim Bulic (62. Jesse Tugbenyo), Conor Noß (63. Thilo Töpken), Patrick Sussek (58. Steffen Meuer), Florian Krüger - Trainer: Dietmar Hirsch
Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski (Remscheid) - Zuschauer: 3000
Tore: 0:1 Florian Krüger (40.), 0:2 Conor Noß (44.), 0:3 Patrick Sussek (54. Foulelfmeter)
1. FC Bocholt – RW Oberhausen 1:0 n.V.
1. FC Bocholt: Paul Grave, Dawyn-Paul Donner, Jeff Mensah, Dominik Lanius (103. Philipp Hanke), Paul Seidel, Ozan Hot (98. Johannes Dörfler), Marvin Lorch (106. Patrick Kurzen), Stipe Batarilo (70. Marlon Frey), Arnold Budimbu, Nazzareno Ciccarelli (70. Cedric Euschen), Charles-Jesaja Herrmann - Co-Trainer: Gabriele Di Benedetto - Co-Trainer: Cihan Yilmaz - Trainer: René Lewejohann
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Pierre Fassnacht (66. Moritz Stoppelkamp), Nico Klaß, Drew Murray (113. Cankoray Mutlu), Eric Gueye, Luca Schlax, Matona-Glody Ngyombo, Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine (66. Michel Niemeyer), Seok-ju Hong, Timur Kesim (59. Tim Krohn) - Co-Trainer: Lars Birlenbach - Trainer: Sebastian Gunkel - Co-Trainer: Jerome König
Schiedsrichter: Felix May (Solingen) - Zuschauer: 3276
Tore: 1:0 Charles-Jesaja Herrmann (110.)
Gelb-Rot: Tim Krohn (120./RW Oberhausen/Foul)
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