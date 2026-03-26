So kamen der MSV Duisburg und 1. FC Bocholt ins Pokal-Halbfinale Nicht immer leicht war der Weg in das Halbfinale des Niederrheinpokals für den 1. FC Bocholt und den MSV Duisburg. von Marcel Eichholz · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Im Viertelfinale setzte sich der MSV Duisburg im Niederrheinpokal gegen den SV Sonsbeck durch. – Foto: Ulrich Laakmann

Im Halbfinale um den Niederrheinpokal treffen am Samstag (15 Uhr, FuPa-Liveticker) der 1. FC Bocholt und der MSV Duisburg aufeinander. Dem Sieger winkt der Einzug in das Finale und die Chance auf den DFB-Pokal. Der Weg bislang war für beide Mannschaften durchaus mit der ein oder anderen Hürde versehen. So verlief der Weg ins Halbfinale.