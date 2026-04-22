So geht es beim TSV Neuland nach dem Rückzug weiter

Der TSV Neuland hat sich vor rund vier Wochen aus der Bezirksliga Hamburg zurückgezogen - ein Schritt, der nach einer sportlich wie personell schwierigen Phase unausweichlich geworden war. Nun hat sich Präsident Horst Meyer im vereinseigenen Interview ausführlich geäußert und dabei sowohl die Hintergründe der Entscheidung als auch die Perspektiven für den Neustart beleuchtet.
>>> Die Erklärung des TSV Neuland zum Rückzug aus der Bezirksliga Hamburg
Mit etwas Abstand blickt Meyer noch einmal auf die Entwicklungen zurück, die letztlich zur Abmeldung der 1. Herren führten. Dabei spricht er offen über die Probleme innerhalb der Mannschaft: „Ja, es hat mich persönlich sehr getroffen“, sagt Meyer. Besonders kritisch bewertet er die Einstellung einzelner Spieler, fehlende Verlässlichkeit sowie mangelnde Disziplin. Auch das Innenleben der Mannschaft habe sich negativ entwickelt: „Das Zusammengehörigkeitsgefühl zum Verein und der Mannschaftsgeist waren leider nicht mehr vorhanden.“
Diese Faktoren hätten sich über einen längeren Zeitraum aufgebaut und seien letztlich nicht mehr zu korrigieren gewesen. Die Entscheidung zum Rückzug sei daher ein notwendiger Schnitt gewesen, um größeren Schaden vom Verein abzuwenden.
Inzwischen richtet sich der Fokus beim TSV Neuland voll auf die Zukunft. Nach der Rückstufung in die Kreisklasse Hamburg arbeitet der Verein intensiv an einem strukturierten Neustart.
„Es wird weitergehen“, stellt Meyer klar - und verbindet das mit konkreten Maßnahmen. Ein zentraler Baustein ist die Fertigstellung eines neuen Rasenplatzes, der dem Verein neue Möglichkeiten eröffnen soll. Zudem ist eine Kooperation mit der Schule Neuland geplant, um insbesondere im Jugendbereich wieder Fuß zu fassen.
Auch für den Herrenbereich gibt es erste Überlegungen: Perspektivisch könnte eine neue Mannschaft aufgebaut werden, die wieder in den Spielbetrieb eingreift. Meyer skizziert dabei auch ein mögliches Szenario: „Ein Optimalfall wäre, wenn eine komplette A-Jugend inklusive Trainerteam zu uns wechseln würde, um einen Neustart zu ermöglichen.“
Der Rückzug aus der Bezirksliga war ein tiefer Einschnitt, doch mit dem zeitlichen Abstand wird deutlich, dass der Verein diesen Schritt bewusst als Neuanfang versteht. Die Verantwortlichen wollen künftig wieder stärker auf klare Strukturen, Verlässlichkeit und Zusammenhalt setzen. Der neue Platz und verbesserte Rahmenbedingungen sollen dabei helfen, Spieler für den TSV Neuland zu begeistern und langfristig wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzubauen. Es ist sicherlich kurzfristig ein gewaltiger Schritt zurück, langfristig könnte er dem Verein aber helfen.
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