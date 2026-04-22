So geht es beim TSV Neuland nach dem Rückzug weiter TSV Neuland nach Rückzug aus Bezirksliga Hamburg im Umbruch: Präsident Horst Meyer spricht über Ursachen, fehlenden Teamgeist und den Neustart in der Kreisklasse samt Zukunftsplan. Der neue Rasenplatz lockt im besten Fall eine Mannschaft samt Trainer an. von red · Heute, 22:20 Uhr · 0 Leser

Neustart beim TSV Neuland. – Foto: red/KI

Der TSV Neuland hat sich vor rund vier Wochen aus der Bezirksliga Hamburg zurückgezogen - ein Schritt, der nach einer sportlich wie personell schwierigen Phase unausweichlich geworden war. Nun hat sich Präsident Horst Meyer im vereinseigenen Interview ausführlich geäußert und dabei sowohl die Hintergründe der Entscheidung als auch die Perspektiven für den Neustart beleuchtet. >>> Die Erklärung des TSV Neuland zum Rückzug aus der Bezirksliga Hamburg

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp „Es hat mich persönlich sehr getroffen“ Mit etwas Abstand blickt Meyer noch einmal auf die Entwicklungen zurück, die letztlich zur Abmeldung der 1. Herren führten. Dabei spricht er offen über die Probleme innerhalb der Mannschaft: „Ja, es hat mich persönlich sehr getroffen“, sagt Meyer. Besonders kritisch bewertet er die Einstellung einzelner Spieler, fehlende Verlässlichkeit sowie mangelnde Disziplin. Auch das Innenleben der Mannschaft habe sich negativ entwickelt: „Das Zusammengehörigkeitsgefühl zum Verein und der Mannschaftsgeist waren leider nicht mehr vorhanden.“ Diese Faktoren hätten sich über einen längeren Zeitraum aufgebaut und seien letztlich nicht mehr zu korrigieren gewesen. Die Entscheidung zum Rückzug sei daher ein notwendiger Schnitt gewesen, um größeren Schaden vom Verein abzuwenden.

Neustart in der Kreisklasse als klare Chance Inzwischen richtet sich der Fokus beim TSV Neuland voll auf die Zukunft. Nach der Rückstufung in die Kreisklasse Hamburg arbeitet der Verein intensiv an einem strukturierten Neustart. „Es wird weitergehen“, stellt Meyer klar - und verbindet das mit konkreten Maßnahmen. Ein zentraler Baustein ist die Fertigstellung eines neuen Rasenplatzes, der dem Verein neue Möglichkeiten eröffnen soll. Zudem ist eine Kooperation mit der Schule Neuland geplant, um insbesondere im Jugendbereich wieder Fuß zu fassen.