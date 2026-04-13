SKV Eglosheim mit 6:4, 7:4 der SpVgg Renningen, Mezopotamya siegt 6:2

Kreisliga A2:

SpVgg Renningen – SV Leonberg/Eltingen II 7:4

In einer torreichen Begegnung zwischen der SpVgg Renningen und der Reserve des SV Leonberg/Eltingen dauerte es bis kurz vor der Halbzeitpause, ehe der erste Treffer fiel. Cedric Wurmbrand brachte die Gastgeber in der 41. Minute in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte baute Renningen den Vorsprung massiv aus: Zunächst traf Leon Kottucz in der 45. Minute, bevor Riccardo Ronny Bischoff in der 45.+3 Minute das 3:0 markierte. Nach dem Seitenwechsel erzielte erneut Leon Kottucz in der 61. Minute das vierte Tor für die Hausherren.

Die Gäste aus Leonberg starteten daraufhin eine Aufholjagd, eingeleitet durch Philipp Hanke in der 74. Minute und gefolgt von Jona Trefz in der 85. Minute. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Aaron Berhalter traf in der 87. Minute zum 5:2, doch nur zwei Minuten später verkürzte Philipp Hanke in der 89. Minute für die Gäste. In der turbulenten Nachspielzeit schraubte Aaron Berhalter in der 90. Minute das Ergebnis weiter nach oben. Marco Krönert gelang in der 90.+4 Minute noch ein Treffer für Leonberg, ehe Kaan Ekmen in der 90.+5 Minute den Endstand von 7:4 herstellte.

TSV Heimerdingen 1910 II – Drita Kosova Kornwestheim 3:8

Die zweite Mannschaft des TSV Heimerdingen geriet gegen Drita Kosova Kornwestheim bereits früh in Rückstand, als Alban Krasniqi in der 8. Minute für die Gäste traf. Atakan Celik konnte zwar in der 14. Minute für Heimerdingen ausgleichen, doch Tugay Han sorgte mit einem Doppelschlag in der 30. Minute und der 34. Minute für die 1:3-Pausenführung der Kornwestheimer.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff erhöhte Kreshnik Duraku in der 46. Minute auf 1:4. In der Folge dominierten die Gäste das Geschehen weiter: Defrim Trena traf in der 52. Minute und Tugay Han machte in der 58. Minute seinen dritten Treffer perfekt. Spetim Muzliukaj schraubte das Ergebnis mit Toren in der 69. Minute und der 72. Minute weiter in die Höhe. Heimerdingen gab sich jedoch nicht komplett auf und kam durch zwei weitere Treffer von Atakan Celik in der 74. Minute und der 90. Minute zum 3:8-Endstand.

TSV Höfingen – SKV Rutesheim (U23) II 2:2

In der Partie zwischen dem TSV Höfingen und der U23-Reserve der SKV Rutesheim blieb es lange Zeit beim Stand von 0:1, nachdem Marc Geist die Gäste bereits in der 30. Minute in Führung geschossen hatte. Erst in den Schlussminuten entwickelte sich eine dramatische Endphase. Tobias Kariegus erzielte in der 89. Minute den Ausgleich für Höfingen.

In der Nachspielzeit schien Rutesheim den Sieg doch noch davonzutragen, als Marc Geist in der 90.+1 Minute seinen zweiten Treffer markierte. Doch der TSV Höfingen schlug postwendend zurück: Gökmen Yüksel rettete seiner Mannschaft in der 90.+2 Minute den Punkt zum 2:2-Endstand.

FC Gerlingen – SV Gebersheim 0:2

Der SV Gebersheim sicherte sich beim FC Gerlingen einen souveränen Auswärtssieg. Die Entscheidung fiel dabei bereits im ersten Durchgang. Bernhard Kreis brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung und sorgte mit seinem zweiten Tor in der 36. Minute für den 0:2-Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte konzentrierte sich Gebersheim auf eine stabile Defensive und ließ keine weiteren Treffer der Hausherren zu, sodass es beim 0:2 blieb.

Spvgg Weil der Stadt – KSV Renningen 7:1

Die Spvgg Weil der Stadt empfing den KSV Renningen und wurde bereits in der 2. Minute durch den Treffer von Levent Cemil Cakaloglu kalt erwischt. Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht beirren und kamen in der 28. Minute durch Salih Okan Karaman zum Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit drehte Weil der Stadt die Partie deutlich. Kosov Ademaj erzielte in der 64. Minute die Führung, die Justin Schneider in der 66. Minute ausbaute. In der Schlussphase brachen die Gäste ein: Roland Haizmann traf in der 72. Minute, gefolgt von Salih Okan Karaman in der 74. Minute. Mousa El Arkoubi erhöhte in der 84. Minute auf 6:1, ehe erneut Salih Okan Karaman in der 86. Minute den Schlusspunkt zum 7:1 setzte.

Spvgg Warmbronn – TSF Ditzingen 1:2

In einem engen Spiel zwischen der Spvgg Warmbronn und den TSF Ditzingen gingen die Hausherren früh durch Petrus Erhardt Glöditzsch in der 9. Minute in Führung. Dieser Vorsprung hielt bis weit in die zweite Halbzeit an. In der 68. Minute gelang Ahmet Pehlivan jedoch der Ausgleich für die Ditzinger. Die Gäste blieben am Drücker und drehten die Partie endgültig in der 80. Minute, als Khaleddaham Pascale Djellali zum 1:2-Siegtreffer für die TSF traf.

TV Möglingen – TSV Flacht 3:3

Der TV Möglingen startete furios in die Begegnung gegen den TSV Flacht. Ismetcan Caglayan markierte bereits in der 7. Minute die Führung. In der 35. Minute erhöhte Antony Scozzari auf 2:0, und nur drei Minuten später sorgte erneut Ismetcan Caglayan in der 38. Minute für das vermeintlich vorentscheidende 3:0.

Doch der TSV Flacht schlug noch vor der Pause zurück, als Jonathan Zuber in der 41. Minute verkürzte. Nach dem Seitenwechsel setzten die Gäste ihre Aufholjagd fort: Christopher Welsch erzielte in der 51. Minute den Anschlusstreffer, bevor Maik Bauer in der 65. Minute den Ausgleich zum 3:3-Endstand besorgte.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.