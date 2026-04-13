SKV Eglosheim mit 6:4, 7:4 der SpVgg Renningen, Mezopotamya siegt 6:2

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In einer torreichen Begegnung zwischen der SpVgg Renningen und der Reserve des SV Leonberg/Eltingen dauerte es bis kurz vor der Halbzeitpause, ehe der erste Treffer fiel. Cedric Wurmbrand brachte die Gastgeber in der 41. Minute in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte baute Renningen den Vorsprung massiv aus: Zunächst traf Leon Kottucz in der 45. Minute, bevor Riccardo Ronny Bischoff in der 45.+3 Minute das 3:0 markierte. Nach dem Seitenwechsel erzielte erneut Leon Kottucz in der 61. Minute das vierte Tor für die Hausherren.
Die Gäste aus Leonberg starteten daraufhin eine Aufholjagd, eingeleitet durch Philipp Hanke in der 74. Minute und gefolgt von Jona Trefz in der 85. Minute. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Aaron Berhalter traf in der 87. Minute zum 5:2, doch nur zwei Minuten später verkürzte Philipp Hanke in der 89. Minute für die Gäste. In der turbulenten Nachspielzeit schraubte Aaron Berhalter in der 90. Minute das Ergebnis weiter nach oben. Marco Krönert gelang in der 90.+4 Minute noch ein Treffer für Leonberg, ehe Kaan Ekmen in der 90.+5 Minute den Endstand von 7:4 herstellte.
Die zweite Mannschaft des TSV Heimerdingen geriet gegen Drita Kosova Kornwestheim bereits früh in Rückstand, als Alban Krasniqi in der 8. Minute für die Gäste traf. Atakan Celik konnte zwar in der 14. Minute für Heimerdingen ausgleichen, doch Tugay Han sorgte mit einem Doppelschlag in der 30. Minute und der 34. Minute für die 1:3-Pausenführung der Kornwestheimer.
Unmittelbar nach Wiederanpfiff erhöhte Kreshnik Duraku in der 46. Minute auf 1:4. In der Folge dominierten die Gäste das Geschehen weiter: Defrim Trena traf in der 52. Minute und Tugay Han machte in der 58. Minute seinen dritten Treffer perfekt. Spetim Muzliukaj schraubte das Ergebnis mit Toren in der 69. Minute und der 72. Minute weiter in die Höhe. Heimerdingen gab sich jedoch nicht komplett auf und kam durch zwei weitere Treffer von Atakan Celik in der 74. Minute und der 90. Minute zum 3:8-Endstand.
In der Partie zwischen dem TSV Höfingen und der U23-Reserve der SKV Rutesheim blieb es lange Zeit beim Stand von 0:1, nachdem Marc Geist die Gäste bereits in der 30. Minute in Führung geschossen hatte. Erst in den Schlussminuten entwickelte sich eine dramatische Endphase. Tobias Kariegus erzielte in der 89. Minute den Ausgleich für Höfingen.
In der Nachspielzeit schien Rutesheim den Sieg doch noch davonzutragen, als Marc Geist in der 90.+1 Minute seinen zweiten Treffer markierte. Doch der TSV Höfingen schlug postwendend zurück: Gökmen Yüksel rettete seiner Mannschaft in der 90.+2 Minute den Punkt zum 2:2-Endstand.
Der SV Gebersheim sicherte sich beim FC Gerlingen einen souveränen Auswärtssieg. Die Entscheidung fiel dabei bereits im ersten Durchgang. Bernhard Kreis brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung und sorgte mit seinem zweiten Tor in der 36. Minute für den 0:2-Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte konzentrierte sich Gebersheim auf eine stabile Defensive und ließ keine weiteren Treffer der Hausherren zu, sodass es beim 0:2 blieb.
Die Spvgg Weil der Stadt empfing den KSV Renningen und wurde bereits in der 2. Minute durch den Treffer von Levent Cemil Cakaloglu kalt erwischt. Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht beirren und kamen in der 28. Minute durch Salih Okan Karaman zum Ausgleich.
In der zweiten Halbzeit drehte Weil der Stadt die Partie deutlich. Kosov Ademaj erzielte in der 64. Minute die Führung, die Justin Schneider in der 66. Minute ausbaute. In der Schlussphase brachen die Gäste ein: Roland Haizmann traf in der 72. Minute, gefolgt von Salih Okan Karaman in der 74. Minute. Mousa El Arkoubi erhöhte in der 84. Minute auf 6:1, ehe erneut Salih Okan Karaman in der 86. Minute den Schlusspunkt zum 7:1 setzte.
In einem engen Spiel zwischen der Spvgg Warmbronn und den TSF Ditzingen gingen die Hausherren früh durch Petrus Erhardt Glöditzsch in der 9. Minute in Führung. Dieser Vorsprung hielt bis weit in die zweite Halbzeit an. In der 68. Minute gelang Ahmet Pehlivan jedoch der Ausgleich für die Ditzinger. Die Gäste blieben am Drücker und drehten die Partie endgültig in der 80. Minute, als Khaleddaham Pascale Djellali zum 1:2-Siegtreffer für die TSF traf.
Der TV Möglingen startete furios in die Begegnung gegen den TSV Flacht. Ismetcan Caglayan markierte bereits in der 7. Minute die Führung. In der 35. Minute erhöhte Antony Scozzari auf 2:0, und nur drei Minuten später sorgte erneut Ismetcan Caglayan in der 38. Minute für das vermeintlich vorentscheidende 3:0.
Doch der TSV Flacht schlug noch vor der Pause zurück, als Jonathan Zuber in der 41. Minute verkürzte. Nach dem Seitenwechsel setzten die Gäste ihre Aufholjagd fort: Christopher Welsch erzielte in der 51. Minute den Anschlusstreffer, bevor Maik Bauer in der 65. Minute den Ausgleich zum 3:3-Endstand besorgte.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
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SG Hohenhaslach/Freudental – SV Illingen 1906 1:0
In einer defensiv geprägten Begegnung behielt die SG Hohenhaslach/Freudental die Oberhand gegen den SV Illingen 1906. Über die gesamte erste Halbzeit hinweg neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend im Mittelfeld, sodass es ohne Tore in die Kabinen ging. Den entscheidenden Treffer des Tages markierte schließlich Nico Neuffer in der 50. Minute. In der Folge drängten die Gäste zwar auf den Ausgleich, doch die Defensive der Hausherren stand stabil und brachte den knappen 1:0-Vorsprung über die Zeit.
SGM Riexingen – TSV Ensingen 1:2
Die Zuschauer in Riexingen erlebten eine dramatische Partie, die erst in der allerletzten Minute entschieden wurde. Nach einer torlosen ersten Hälfte war es zunächst Marc Tröger, der in der 62. Minute die SGM Riexingen in Führung brachte und die Heimfans jubeln ließ. Der TSV Ensingen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und drängte auf die Antwort, die Nick Heckele in der 69. Minute mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1 lieferte. Als sich bereits alle Beteiligten mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, schlug der TSV Ensingen erneut zu: Kevin Steinl erzielte in der 90. Minute den viel umjubelten Siegtreffer zum 1:2-Endstand für die Gäste.
FV Markgröningen – TSV Großglattbach 2:1
Der FV Markgröningen sicherte sich in einem intensiven Duell gegen den TSV Großglattbach drei wertvolle Punkte. Der Bann wurde kurz nach dem Seitenwechsel gebrochen, als Connor Fauser in der 50. Minute das 1:0 für Markgröningen erzielte. Nur wenig später profitierten die Hausherren von einem Missgeschick der Gäste-Abwehr: Patrick Beisser unterlief in der 54. Minute ein unglückliches Eigentor zum 2:0. Großglattbach gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte durch Marvin Prohaska in der 67. Minute auf 2:1. In einer hitzigen Schlussphase verteidigte der FV Markgröningen den Vorsprung mit viel Leidenschaft.
TSV Kleinglattbach – SV Horrheim 1:2
In dieser Begegnung setzte sich der SV Horrheim knapp beim TSV Kleinglattbach durch. Nachdem in der ersten Halbzeit keine Tore gefallen waren, gingen die Gäste in der 61. Minute durch einen Treffer von Joshua Krone mit 0:1 in Führung. Kleinglattbach reagierte wütend und belohnte sich für die Offensivbemühungen in der 73. Minute durch Lukas Strauß, der den Ausgleich zum 1:1 markierte. Die Freude der Gastgeber währte jedoch nicht lange, da der SV Horrheim erneut eine Lücke fand: Dominik Bahmer erzielte in der 83. Minute das 1:2 und sicherte seiner Mannschaft damit den Auswärtserfolg.
TSV Enzweihingen – TSV Bönnigheim 1:3
Vor 50 Zuschauern erwischte der TSV Bönnigheim beim TSV Enzweihingen einen Start nach Maß. Bereits in der 3. Minute brachte Kevin Türk die Gäste mit 0:1 in Front. Enzweihingen schüttelte sich kurz und kam durch Justin Stroh in der 25. Minute zum 1:1-Ausgleich. Kurz vor der Pause stellte der TSV Bönnigheim jedoch die Weichen wieder auf Sieg, als Yannick Gross in der 40. Minute zum 1:2 traf. In der zweiten Halbzeit sorgte Samuel Wolss in der 52. Minute mit dem 1:3 für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit wurde es noch einmal unruhig, als Andrea Nicoletti in der 92. Minute wegen einer Beleidigung die Rote Karte sah.
Spvgg Bissingen – SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag 0:4
Die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag feierte einen deutlichen Auswärtssieg bei der Spvgg Bissingen, wobei die Entscheidung erst in der Schlussphase fiel. Lange Zeit hielt Bissingen das Unentschieden, doch in der 74. Minute eröffnete Nikola Ristomanov den Torreigen. Nur drei Minuten später legte erneut Nikola Ristomanov in der 77. Minute nach und erhöhte auf 0:2. Die Gegenwehr der Hausherren war nun gebrochen, was Johannes Wizemann in der 80. Minute zum 0:3 ausnutzte. Den Schlusspunkt setzte ebenfalls Johannes Wizemann, der in der 89. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 0:4-Endstand verwandelte.
FV Kirchheim – FC Mezopotamya Bietigheim 2:6
Ein torreiches Spektakel erlebten die Zuschauer in Kirchheim, das bereits in der 1. Minute mit der Führung für die Gastgeber durch Albin Abdullahu begann. Der FC Mezopotamya Bietigheim antwortete jedoch postwendend durch Charly Beye, der das Spiel mit einem Doppelschlag in der 7. Minute und der 9. Minute auf 1:2 drehte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Emre Demirtas in der 45. Minute auf 1:3. Direkt nach dem Wiederanpfiff verkürzte Enrico Gioia in der 47. Minute auf 2:3, doch in der Schlussphase spielten nur noch die Gäste. Maximo Sezgi in der 77. Minute, Ozan Kalkan in der 81. Minute und erneut Maximo Sezgi in der 83. Minute schraubten das Ergebnis auf den 2:6-Endstand hoch.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
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