Sieglos-Serie: Drei Teams im Landkreis ROW noch ohne Sieg MTSV Selsingen II, SG Westerholz/Hetzwege III und SG Oste III

Während sich an den Spieltags-Wochenenden viele Fußballmannschaften über drei Punkte freuen, sieht es in anderen Mannschaften ganz anders aus. Der MTSV Selsingen II (1. Kreisklasse Nord), die SG Westerholz/Hetzwege III (3. Kreisklasse Süd) und die SG Oste III (4. Kreisklasse Nord) sehnen sich nach den ersten drei Punkten. Alle drei Teams haben eine Gemeinsamkeit: Sie konnten in der aktuellen Spielzeit noch nicht dreifach punkten.

Die SG Westerholz/Hetzwege befindet sich bereits in der Winterpause. Nach neun Spielen hat die SG einen Zähler auf dem Konto. Im Heimspiel gegen Hemsbünde II sicherte Henrik Behrens, durch seinen Treffer zum 1:1-Ausgleich, dem Team einen Punkt. Die höchste Niederlage musste die Spielgemeinschaft, am 2. Spieltag, gegen Unterstedt III (0:8) hinnehmen. Aus Personalmangel musste die SG seine 4. Herrenmannschaft bereits vom Spielbetrieb abmelden. Die Spieler aus diesem Team wurden auf die restlichen Mannschaften aufgeteilt. Die 3. Mannschaft ist in einem Spiel, gegen Schwitschen/Wittorf II, nicht angetreten.

Der MTSV Selsingen II steht mit bisher zwei Zählern auf dem 14. Tabellenplatz. Am Ende der Saison würde dieser Tabellenplatz ein Abstieg in die 2. Kreisklasse bedeuten. Selsingen konnte bisher nur in den Spielen gegen Elsdorf (1:1) und Ummel (2:2) punkten. Neu-Trainer Krzysztof Deregowski muss dabei am Wochenende oft improvisieren, da viele seiner Kräfte im schmalen Kader der 1. Herren (Kreisliga) aushelfen. Am 17. September 2022 musste der MTSV das Auswärtsspiel beim TSV Gnarrenburg kampflos hergeben. Die höchste Niederlage kassierte das Team gegen den TuS Tarmstedt und MTV Wilstedt (jeweils 0:7).

Die SG Oste III belegt in der 4. Kreisklasse Nord den letzten Tabellenplatz. Nach der Zusammenlegung der Vereine TuS Nieder Ochtenhausen und SV Glinde Kornbeck als SG Oste, befinden sich die 1.+2. Herrenmannschaft im Aufwind und streben Aufstiege in höhere Spielklassen an. Die Drittvertretung steht derzeit mit einem Zähler am Tabellenende. Dabei begann die Saison für die SG gut: Am 1. Spieltag ergatterte man sich im Heimspiel gegen FC Oste-Hamme II, beim 1:1, den bisher einzigen Punktgewinn. Anschließend folgten, bis zum heutigen Tage, acht Niederlagen. Die höchste Niederlage kassierte Oste III gegen Byhusen II (0:13). Am 2. Oktober 2022 konnte die SG keine spielfähige Mannschaft aufs Feld schicken und musste das Auswärtsspiel beim TSV Gnarrenburg III kampflos hergeben.

Doch für die Spieler aller drei Teams ist Fußball weiterhin mehr als nur ein Sport – es ist eine Leidenschaft. Die Mannschaften erleben gemeinsam den Ausfall eines wichtigen Spielers, den Schmerz einer Niederlage, die Enttäuschung eines Last-Minute-Gegentores oder den Ärger über die Entscheidung eines Schiedsrichters.

Und sie werden weiterhin an der Fitness und Kondition, den spielerischen Fähigkeiten, die Ballfertigkeit, die Technik sowie an der Taktik arbeiten, um dem Ziel näher zu kommen – 3 Punkte.

